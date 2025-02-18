Dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler

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Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil

Fatih Aksaray'da 15 Şubat Cumartesi sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Fas uyruklu İlyas Belaiz (25), kuzeni W.S ile Şubat ayında İstanbul'a geldi. W.S. kendilerine kalacak yer ayarlamaları için M.D. ve S.S. ile irtibata geçti. M.D. ve S.S., Belaiz ile W.S.'yi Aksaray'da bir eve götürdü.

UYUŞTURUCUYU REDDEDİNCE CAMDAN ATILDI

M.D., S.S. ve W.S. Akrasay'daki evde uyuşturucu kullanmaya başladı. Uyuşturucunun da etkisiyle 3 kişi uyuşturucu kullanmak istemeyen Belaiz ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Belaiz darbedildikten sonra camdan atıldı.

10 METREDEN ATILDI, HASTANEDE KURTARILAMADI

Yaklaşık 10 metreden düşen Belaiz, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıdı. Fas uyruklu İlyas Belaiz hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KUZENİ VE ARKADAŞLARI TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Binadan çıkan şüphelileri tespit eden polis, kuzen W.S ile M.D. ve S.S'yi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi