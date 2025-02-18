Dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler - Son Dakika
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Dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler

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İstanbul Fatih'te Fas uyruklu İlyas Belaiz kuzeni W.A ile İstanbul'a geldi. Kalacak yer ayarlaması için iki kişi ile görüşen kuzenler buldukları evde uyuşturucu kullandı. Uyuşturucu etkisinde olan W.S, M.D. ve S.S. İlyas Belaziz'i darbedip camdan attı. Yaklaşık 10 metreden düşen Belaiz hayatını kaybetti.

18.02.2025 13:28
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Fatih Aksaray'da 15 Şubat Cumartesi sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Fas uyruklu İlyas Belaiz (25), kuzeni W.S ile Şubat ayında İstanbul'a geldi. W.S. kendilerine kalacak yer ayarlamaları için M.D. ve S.S. ile irtibata geçti. M.D. ve S.S., Belaiz ile W.S.'yi Aksaray'da bir eve götürdü.

UYUŞTURUCUYU REDDEDİNCE CAMDAN ATILDI

M.D., S.S. ve W.S. Akrasay'daki evde uyuşturucu kullanmaya başladı. Uyuşturucunun da etkisiyle 3 kişi uyuşturucu kullanmak istemeyen Belaiz ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Belaiz darbedildikten sonra camdan atıldı.

Fatih'te uyuşturucu etkisindeyken dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler

10 METREDEN ATILDI, HASTANEDE KURTARILAMADI

Yaklaşık 10 metreden düşen Belaiz, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıdı. Fas uyruklu İlyas Belaiz hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fatih'te uyuşturucu etkisindeyken dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler

KUZENİ VE ARKADAŞLARI TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Binadan çıkan şüphelileri tespit eden polis, kuzen W.S ile M.D. ve S.S'yi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

Fatih'te uyuşturucu etkisindeyken dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler
Dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler
Kaynak: DHA

İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Polis, Fas, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Turan:
    ülkenin geldiği noktaya bakın bütün pislikler burda toplanmış 222 6 Yanıtla
  • Can dostum:
    Pislikler Yok Olsun 178 2 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    23 yılda gelinen nokta bu gidişat nereye hiç kimse bilmiyor konuşanı içeri atıyorlar halk artık uyanmalı bu ne yaa yeterrrr 117 11 Yanıtla
  • Tosbaa:
    Dünyada kimsenin almadığı tipleri bize anında kabul ediyorlar olay üzerine olay 117 4 Yanıtla
  • Murat Dadalı:
    ah ülkem ah 95 1 Yanıtla
  • Arif Toz:
    Tarihin hiç bir döneminde ülke bu duruma düşmemiş, millet bu kadar güvenliksiz olmamıştı. 29 3 Yanıtla
  • Ömer Polat:
    İlyas anasının fotoğraflarını görmeye gitti öteye 19 8 Yanıtla
  • Cengo Dede:
    Ömrümde bir defa oy kullanma fırsatı verildi onuda heba ettim Hayatımın hatasını yapmışım bi daha tövbe 13 0 Yanıtla
  • Abdullah .:
    hem dovmusler hem atami binadan atmislar 7 0 Yanıtla
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