Fenomen Aleyna Dalveren düğününde takılan altınları taşımakta zorlandı - Son Dakika
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Fenomen Aleyna Dalveren düğününde takılan altınları taşımakta zorlandı

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Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren ile iş insanı Fatih Erdem görkemli bir düğünle evlendi. Altın taç, kemer, kolyeler ve bileziklerle adeta altından bir gelinlik giyen fenomen, altınları taşımakta zorlandı. Dolarların ve altınların havada uçuştuğu düğünde İbrahim Tatlıses de sahne aldı.

17.04.2025 11:31
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"Bugün Ne Giysem" isimli moda yarışmasıyla adından söz ettiren sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, iş insanı Fatih Erdem ile görkemli bir düğünle evlendi. Görüntülerle sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmeyi başaran düğüne çok sayıda ünlü isim de katıldı.

Fenomen Aleyna Dalveren düğününde takılan altınları taşımakta zorlandı

ALTINLAR HAVADA UÇUŞTU

Aleyna Dalveren'e düğünde takılan altınlar dikkat çekti. Cam bir fanusun içinde milyon dolarlık altın setlerle damadın gelmesi herkesi şaşkına çevirdi. Taç, kemer, kolyeler ve bileziklerle adet altından bir gelinlik giyen fenomen altınları taşımakta zorlandı.

Fenomen Aleyna Dalveren düğününde takılan altınları taşımakta zorlandı

İBRAHİM TATLISES: KIZIMI SANA EMANET EDİYORUM

Düğünde şarkıcı İbrahim Tatlıses sahne aldı. Şafak Sezer'in halay çektiği düğüne Dilan Polat ve Özlem Lina Öz de katıldı. Tatlıses, damada nasihatte de bulunmayı ihmal etmedi. Şarkıcı, "Kızımı sana emanet ediyorum. Ona iyi bak. Birbirinizi sevin sayın." sözleriyle çifti tebrik etti.

Fenomen Aleyna Dalveren düğününde takılan altınları taşımakta zorlandı

ALEYNA DALVEREN KİMDİR?

Aleyna Dalveren, 1994 yılında dünyaya geldi. İstanbul'da doğup büyüyen Aleyna Dalveren, Nişantaşı Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon Bölümü'nde okudu.

Fenomen Aleyna Dalveren düğününde takılan altınları taşımakta zorlandı

Sanat hayatına küçük yaşlarda başlayan Dalveren, ilk televizyon deneyimini 5 yaşında bir reklam filmiyle yaşamıştır. Daha sonra "Bugün Ne Giysem" adlı moda yarışmasıyla dikkat çekmiş, "Arka Sokaklar" ve "Umutsuz Ev Kadınları" gibi dizilerde rol almıştır.

Fenomen Aleyna Dalveren düğününde takılan altınları taşımakta zorlandı

Müzik kariyerine 2014 yılında "Hastam Çok" adlı şarkısıyla adım atan sanatçı, "Havam Yerinde", "Yak Yak" ve Serdar Ortaç'ın "Karabiberim" şarkısının cover'ı gibi parçalarla tanınmıştır.

Fenomen Aleyna Dalveren düğününde takılan altınları taşımakta zorlandı

Aleyna Dalveren, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da gündeme gelmiştir. Lüks bir araç üzerinde sahte para ve silah gösterdiği paylaşımlar nedeniyle 2023 yılında gözaltına alınmış, bu olay medyada geniş yankı bulmuştur. Sanatçının annesi Başak Dalveren de müzisyen ve tasarımcıdır. Aleyna Dalveren, annesinin "Senelerimi Verir misin" adlı şarkısının klibini yönetmiştir.

Fenomen Aleyna Dalveren düğününde takılan altınları taşımakta zorlandı
Fenomen Aleyna Dalveren düğününde takılan altınları taşımakta zorlandı
Fenomen Aleyna Dalveren düğününde takılan altınları taşımakta zorlandı
Fenomen Aleyna Dalveren düğününde takılan altınları taşımakta zorlandı
Fenomen Aleyna Dalveren düğününde takılan altınları taşımakta zorlandı
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Son Dakika 3.Sayfa Fenomen Aleyna Dalveren düğününde takılan altınları taşımakta zorlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • 2025Nisre.:
    ne kadar sevmedigim insan varsay bir araya gelmiş düğünde 86 2 Yanıtla
  • Bahattin Karakaş:
    Bu güzel ülkemin bitmeyen tükenmeyen gündeminde bu kadar gereksiz haberleri yapmak bence hiç hoş değil habercilik anlayışı bunu gerektirmez insanların beynini boşyere yormayın lütfen 61 1 Yanıtla
  • BATIN BEYOĞLU:
    Kiralık Show Amaçlı Görgüsüz Altın Takımı 53 1 Yanıtla
  • erkan zengin:
    görgüsüzler 43 2 Yanıtla
  • himmet kepez:
    Görgüsüzlüğün diz boyu olduğu bir ortam. Vergi kaçırdıkları aşikar. 27 2 Yanıtla
  • serkan mermer:
    karapara aklama mı ? 13 0 Yanıtla
  • Yahya Gültekin:
    Zerre kadar önemi yok şatafatla başlayan şatafatla biter 8 1 Yanıtla
  • İbrahim İlhan:
    Kesinlikle görgüsüzlük bu alın teri ile kazanılmış bir Servet değil araştırılması lazım 5 0 Yanıtla
  • Ege 41:
    Vay vay vay birde biz bunlarla aynı elektrik su doğalgaz pay oranında ödüyoruz öylemi ? Adalet mi bu şimdi hak mı ? Vergide adalet istiyoruzzz az dan az çoktan çok alınmalı 2 0 Yanıtla
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