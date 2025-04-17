Fenomen Aleyna Dalveren düğününde takılan altınları taşımakta zorlandı

"Bugün Ne Giysem" isimli moda yarışmasıyla adından söz ettiren sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, iş insanı Fatih Erdem ile görkemli bir düğünle evlendi. Görüntülerle sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmeyi başaran düğüne çok sayıda ünlü isim de katıldı.

ALTINLAR HAVADA UÇUŞTU

Aleyna Dalveren'e düğünde takılan altınlar dikkat çekti. Cam bir fanusun içinde milyon dolarlık altın setlerle damadın gelmesi herkesi şaşkına çevirdi. Taç, kemer, kolyeler ve bileziklerle adet altından bir gelinlik giyen fenomen altınları taşımakta zorlandı.

İBRAHİM TATLISES: KIZIMI SANA EMANET EDİYORUM

Düğünde şarkıcı İbrahim Tatlıses sahne aldı. Şafak Sezer'in halay çektiği düğüne Dilan Polat ve Özlem Lina Öz de katıldı. Tatlıses, damada nasihatte de bulunmayı ihmal etmedi. Şarkıcı, "Kızımı sana emanet ediyorum. Ona iyi bak. Birbirinizi sevin sayın." sözleriyle çifti tebrik etti.

ALEYNA DALVEREN KİMDİR?

Aleyna Dalveren, 1994 yılında dünyaya geldi. İstanbul'da doğup büyüyen Aleyna Dalveren, Nişantaşı Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon Bölümü'nde okudu.

Sanat hayatına küçük yaşlarda başlayan Dalveren, ilk televizyon deneyimini 5 yaşında bir reklam filmiyle yaşamıştır. Daha sonra "Bugün Ne Giysem" adlı moda yarışmasıyla dikkat çekmiş, "Arka Sokaklar" ve "Umutsuz Ev Kadınları" gibi dizilerde rol almıştır.

Müzik kariyerine 2014 yılında "Hastam Çok" adlı şarkısıyla adım atan sanatçı, "Havam Yerinde", "Yak Yak" ve Serdar Ortaç'ın "Karabiberim" şarkısının cover'ı gibi parçalarla tanınmıştır.

Aleyna Dalveren, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da gündeme gelmiştir. Lüks bir araç üzerinde sahte para ve silah gösterdiği paylaşımlar nedeniyle 2023 yılında gözaltına alınmış, bu olay medyada geniş yankı bulmuştur. Sanatçının annesi Başak Dalveren de müzisyen ve tasarımcıdır. Aleyna Dalveren, annesinin "Senelerimi Verir misin" adlı şarkısının klibini yönetmiştir.