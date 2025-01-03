Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti - Son Dakika
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Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti

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Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un cenaze töreni 'yoğun katılım' nedeniyle değişti. Ferdi Tayfur'un cenaze namazı, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde ikindi vaktine müteakiben kılınacak namazın ardından Yeniköy'de toprağa verilecek.

03.01.2025 18:10
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Arabesk müziğin duayen ismi usta sanatçı Ferdi Tayfur, dün akşam Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayata veda etmişti. 79 yaşında karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un planlanan cenaze töreninde 'yoğun katılım' nedeniyle değişiklik yapıldığı öğrenildi.

CENAZE PROGRAMI DEĞİŞTİ

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül'ün yaptığı açıklamaya göre, usta sanatçı için 4 Ocak Cumartesi Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Tayfur'un cenazesi ikindi vakti Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camiinde kılınacak namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Tayfur'un basın danışmanı Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabından cenaze törenine ilişkin açıklama yaptı. Gözalıcı, "Düzeltme Yoğun katılım sebebi ile sayın Ferdi Tayfur'un cenaze namazı Anma töreni sonrası Levent Barbaros Hayrettin paşa caminde kılınacaktır." ifadelerini kullandı. Daha önce yapılan açıklamada "Sayın Ferdi Tayfur için Cumartesi günü saat 12:00 da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek anma töreninin ardından Emirgan Çınaraltı Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası, ikindi namazını müteakiben Yeniköy'de aile mezarlığına defnedilecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti

CENAZESİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Ölüm haberiyle hayranlarını yasa boğan ünlü sanatçının cenazesi uçakla Antalya'dan İstanbul'a getirildi. Uçak altından görevlilerce alınan Ferdi Tayfur'un cenazesi kargo terminaline götürüldü. Havalimanındaki işlemlerin ardından Tayfur'un cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.

Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Antalya'daki bir hastanede tedavi gören 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur'un, karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Medical Park Antalya Hastanesi Kompleksi Başhekimliğinden, sanatçı Tayfur'un vefatına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Sanatçının 16 Aralık'ta askeri uçakla hastaneye getirilerek, daha evvel oluşan mantar enfeksiyonu sebebiyle sinüs temizliği için ameliyat edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi; "Ameliyatın ardından sağlık durumu iyiye giden sanatçımız, maalesef dün öğlen saatlerinde çok hızlı ilerleyen karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma alındı. Yoğun devam eden tedavisi ve doktorlarının tüm çabalarına rağmen saat 19.38'de sanatçımız hayata gözlerini yumdu. Medical Park Hastaneleri olarak, Türk müziğinin çok sevilen sanatçısı Sayın Ferdi Tayfur'un karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle aramızdan ayrıldığını sevenlerine bildirmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz."

Ferdi Tayfur\'un cenaze programı değişti

Ferdi Tayfur, Kültür Sanat, Yeniköy, Antalya, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Adem Karasu:
    En az 500 bin kişi gelir. 40 6 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    CENAZE EN.KISA ZAMANDA DEFNEDILMELIDIR 37 6 Yanıtla
  • Çelikk:
    İstanbul Duy Ferdi Baba Geliyor Son Kez 39 3 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoğlu:
    kızı Tuğçe gelmesin cenazeye 5 11 Yanıtla
  • İbrahim Tokgöz:
    en az bir milyon kişi katılır,, ben bile 500 km yol gideceğim,, babaya son görev için 9 1 Yanıtla
  • Barbaros:
    Allah gani gani rahmet eylesin Ferdi ustamıza,Mekanı cennet olsun inşallah.. 9 0 Yanıtla
  • pro gamers:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah 9 0 Yanıtla
  • Murat gelmez:
    sevenlerı ıle son kez bulusacak...ferdı baba...mekanın cennet olsun...aşkın acılarını nasıl yasanacagını sarkıları ıle nasıl tesellı olunacagını ogreten buyuk usta... 0 0 Yanıtla
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