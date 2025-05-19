Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda kaydedilen görüntüler kısa sürede büyük infial yarattı. Genç bir kadının hiç tanımadığı bir adam tarafından öldüresiye dövüldüğü görülürken işin aslı ise kısa sürede ortaya çıktı.
Kimliği henüz belirlenemeyen 3 şahıs, araçla istasyona gelen kadın müşteriye saldırdı. Marketin içinde yaşanan arbede sırasında kadın yere düşerken saldırganlar kadını darbetti. Olayı ayırmak isteyen bir market çalışanı da saldırıya uğradı.
Saldırganlar, darbettikleri kadına ait aracı da gasbederek hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan anlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganları yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Akaryakıt istasyonundaki kadını gasp etmek için dövmüşler - Son Dakika
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