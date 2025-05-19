Akaryakıt istasyonundaki kadını gasp etmek için dövmüşler - Son Dakika
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Akaryakıt istasyonundaki kadını gasp etmek için dövmüşler

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde genç bir kadın hiç tanımadığı bir adam tarafından öldüresiye dövülürken görüntüler infial yarattı. Akaryakıt istasyonunda yaşanan olayda 3 kişinin genç kadını gasp etmek için saldırdıkları ve aracını çalarak olay yerinden uzaklaştıkları öğrenildi. Polis geniş çaplı araştırma başlatırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

19.05.2025 10:51
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda kaydedilen görüntüler kısa sürede büyük infial yarattı. Genç bir kadının hiç tanımadığı bir adam tarafından öldüresiye dövüldüğü görülürken işin aslı ise kısa sürede ortaya çıktı.

MARKET ÇALIŞANI DA SALDIRIYA UĞRADI

Kimliği henüz belirlenemeyen 3 şahıs, araçla istasyona gelen kadın müşteriye saldırdı. Marketin içinde yaşanan arbede sırasında kadın yere düşerken saldırganlar kadını darbetti. Olayı ayırmak isteyen bir market çalışanı da saldırıya uğradı.

İşin aslı ortaya çıktı! Genç kadını gasp etmek için saldırmışlar

ARACI GASBEDEREK OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTILAR

Saldırganlar, darbettikleri kadına ait aracı da gasbederek hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan anlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

İşin aslı ortaya çıktı! Genç kadını gasp etmek için saldırmışlar

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganları yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Akaryakıt istasyonundaki kadını gasp etmek için dövmüşler
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akaryakıt istasyonundaki kadını gasp etmek için dövmüşler - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Bayram ÖZSOY:
    siz napıyorsunuz manyak mısınız ya. kadınlara silah serbest olmalı. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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