Akaryakıt istasyonundaki kadını gasp etmek için dövmüşler

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda kaydedilen görüntüler kısa sürede büyük infial yarattı. Genç bir kadının hiç tanımadığı bir adam tarafından öldüresiye dövüldüğü görülürken işin aslı ise kısa sürede ortaya çıktı.

MARKET ÇALIŞANI DA SALDIRIYA UĞRADI

Kimliği henüz belirlenemeyen 3 şahıs, araçla istasyona gelen kadın müşteriye saldırdı. Marketin içinde yaşanan arbede sırasında kadın yere düşerken saldırganlar kadını darbetti. Olayı ayırmak isteyen bir market çalışanı da saldırıya uğradı.

ARACI GASBEDEREK OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTILAR

Saldırganlar, darbettikleri kadına ait aracı da gasbederek hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan anlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganları yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.