FETÖ Operasyonunda 'Antiochia Künefe' Bağlantısı - Son Dakika
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FETÖ Operasyonunda 'Antiochia Künefe' Bağlantısı

26.05.2025 18:50
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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda Antiochia Künefe işletmesi üzerinden fon toplama faaliyetleri deşifre edildi.

İzmir'deki FETÖ operasyonunda 'Antiochia Künefe' detayı

Örgüt adına fon topluyorlarmış

İZMİR - İzmir merkezli 5 ilde gerçekleşen FETÖ operasyonunda, 'Antiochia Künefe' işletmesi zincirine yönelik gözaltıların gerçekleştiği öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 'Güncel yapılanma' faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 24 Aralık 2024 günü, Antiochia isimli işletme ve bu işletme ile bağlantılı şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirmişti. Operasyon kapsamında 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan aramalarda 3 tabanca, 2 tüfek, yüklü miktarda mevduat ile kıymetli evrakların yanı sıra çok sayıda dijital materyal ile dokümana el konulmuştu. Ayrıca gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklanırken 5'i hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.

Aynı işletmeye yeni operasyon

Polis ekipleri, bu defa, aynı soruşturma çerçevesinde Antiochia Künefe işletmesi ve bu işletme ile bağlantılı şahıslara yönelik devam eden çalışmalarda, Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan elde edilen verilerin incelemesinde örgüt adına fon toplayan/sağlayan, ifade ve teşhislerde adı geçen, örgüt mensuplarından ele edilen dijital materyallerin incelenmesi sonucunda hakkında suç unsuru tespit edilen şüphelilere yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Bu sabah saat: 05.30'da İzmir merkezli İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Manisa illerinde toplam 41 şüpheliye yönelik eş zamanlı 2. dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken. 7 şüphelinin yasa dışı yollarla yurt dışına çıktığı belirlendi. Öte yandan yurt içinde olduğu belirlenen firari 1 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin belirlenen adreslerinde yapılan aramalarda; bir miktar mevduat ve ziynet eşyası ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA

Operasyon, Politika, 3-sayfa, Terör, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa FETÖ Operasyonunda 'Antiochia Künefe' Bağlantısı - Son Dakika

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