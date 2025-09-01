FETÖ Soruşturmasında Assan Fabrikasına Operasyon - Son Dakika
FETÖ Soruşturmasında Assan Fabrikasına Operasyon


01.09.2025 10:47  Güncelleme: 11:45

FETÖ soruşturması kapsamında Assan firmasının fabrikasından mal kaçırılmasına jandarma müdahale etti.

FETÖ soruşturması kapsamında kayyum atanan Assan firmasının, Bolu'nun Gerede ilçesindeki fabrikasından mal kaçırıldığı iddiaları üzerine jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

10 FİRMAYA KAYYUM ATANDI

F-16 savaş uçakları için bomba üreten Assan firmasının sahibi Emin Öner ve Genel Müdürü Gürcan Okumuş, FETÖ ile bağlantılı oldukları ve askeri casusluk yaptıkları şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde, Assan ve ona bağlı 10 firmaya kayyum atandı.

MAL KAÇIRMAYA ÇALIŞTILAR

Kayyum kararının ardından, şirketin Gerede ilçesindeki fabrikasından konteynerlere yüklenen malzemelerin, Nuhören köyüne götürülmek istendiği iddia edildi. Durumu fark eden vatandaşların cep telefonlarıyla görüntü alarak ihbarda bulunması üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından, taşınmaya çalışılan malzemeler kontrol altına alınarak fabrikaya geri götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.




Kaynak: İHA




