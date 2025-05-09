Maydonoz Döner operasyonlarında yeni dalga: 23 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Maydonoz Döner operasyonlarında yeni dalga: 23 şüpheli yakalandı

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FETÖ'yü finanse eden Maydonoz Döner zincirine Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 23 kişi yakalandı. MASAK raporuna takılan şüphelilerin RTB (Referans Temelli Büyüme) oyunu da deşifre edildi.

09.05.2025 10:54
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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce (KOM), FETÖ'nün güncel yapılanması ve terörizmin finansmanına yönelik operasyon yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, Maydonoz Döner zincirinin franchise (isim hakkı) usulü ile faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

RTB OYUNU DEŞİFRE EDİLDİ

Zincir bünyesine FETÖ nedeni ile işlem gören ve örgüt ile bağlantısı devam eden şahıslara, bedel karşılığında gayri resmi ortaklık verildiği, şirketin, örgüt referansı göstermeden ortaklığa girişe izin vermediği, bu sistemi Referans Temelli Büyüme olarak adlandırdıkları, resmi belge olmaksızın, bu ortaklığın tamamen örgütsel temele dayandırıldığı belirlendi.

Maydonoz Döner operasyonlarında yeni dalga: 23 şüpheli yakalandı

KOM ekiplerince yapılan çalışmalarda, Maydonoz Döner şubelerin, örgüte bağlı şahıslara istihdam ve para sağlamak amacı ile kullanıldığı ve bu şubelerden himmet alındığı, gayri resmi ortakların, hisse satışlarında elde edilen paraların takibe takılmaması için örgüt iltisaklı esnafların üzerinden emanet usulü ile yapıldığı ve şirketin yurt dışında yeni bayilikler vererek genişlediği ve bu şekilde yurt dışından para transferini kolaylaştırdığı tespit edildi.

ŞİRKETİN ÖRGÜTE DESTEK SAĞLAMAK İÇİN KURULDUĞU TESPİT EDİLDİ

Ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde şirketi finanse etmek amacı ile yurt dışı ve yurt içinde hakkında işlem bulunmayan şahıslar üzerinden finanse edildiği, bu paraların "ürün satın alımı" olarak faturalandırıldığı ve örgüt mensuplarına iletildiği tespit edildi. Öte yandan aralarında aranma kaydı bulunan ve örgüt ile bağlantısı devam eden şahıslar tarafından bayilerde örgütsel toplantılar yaptıkları, yapılan çalışmalarda iltisaklı şahısların örgüte bağlılığını arttırmak için "kazanılan paraların iltisaklı şahıslara dağıtılması" talimatı verildiği ve şirketin ortaklığından ayrılmak isteyen şahıslara ise işin manevi boyutunun olduğu, şirketin örgüte destek sağlamak amacı ile kurulduğu tespit edildi.

Maydonoz Döner operasyonlarında yeni dalga: 23 şüpheli yakalandı

23 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekiplerince Eskişehir merkezli Şırnak, Balıkesir ve Bursa illerinde tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 23 şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda; 3 adet 1 adet F serili 1 ABD Doları, FETÖ elebaşının yazarı olduğu kitap, dijital materyaller ile dokümanlar ve terörün finansmanı kapsamında ele geçirilen 80 bin TL'ye el konuldu. Operasyonlarda yakalanan 23 kişiden 9'u emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. 1 kadın 14 kişi ise sağlık kontrolleri akabinde mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye getirildi.

Maydonoz Döner operasyonlarında yeni dalga: 23 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Maydonoz Döner operasyonlarında yeni dalga: 23 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Uuu bbb:
    AKP'li fetocular ne olacak 1 2 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    yalan dolan çöktüler işte 1 0 Yanıtla
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