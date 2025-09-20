Firari İstismarcı Ölü Taklidiyle Yakalandı

Bursa'da çocukların cinsel istismarı suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinden kaçmak için ölü taklidi yaptı. Ancak bu numara işe yaramadı.
33 yaşındaki S.A.'nın 14 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Uzun süredir aranan hükümlünün yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri çalışma yürüttü.
Vakıf Mahallesi'nde görülen S.A., polisleri fark edince çimlere uzanarak hareketsiz kaldı. Ancak polis ekipleri çevreyi kısa sürede kontrol altına alarak şahsı gözaltına aldı.
Yakalanan S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
