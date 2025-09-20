Firari İstismarcı Ölü Taklidiyle Yakalandı

Bursa'da çocukların cinsel istismarı suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinden kaçmak için ölü taklidi yaptı. Ancak bu numara işe yaramadı.

14 SUÇ KAYDI ÇIKTI

33 yaşındaki S.A.'nın 14 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Uzun süredir aranan hükümlünün yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri çalışma yürüttü.

ÇİMLERİN ÜZERİNE UZANDI

Vakıf Mahallesi'nde görülen S.A., polisleri fark edince çimlere uzanarak hareketsiz kaldı. Ancak polis ekipleri çevreyi kısa sürede kontrol altına alarak şahsı gözaltına aldı.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Yakalanan S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.