Firari İstismarcı Ölü Taklidiyle Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Firari İstismarcı Ölü Taklidiyle Yakalandı

Firari İstismarcı Ölü Taklidiyle Yakalandı
20.09.2025 08:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da, çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan şahıs, polisten kaçarken ölü taklidi yaptı.

Bursa'da çocukların cinsel istismarı suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinden kaçmak için ölü taklidi yaptı. Ancak bu numara işe yaramadı.

14 SUÇ KAYDI ÇIKTI

33 yaşındaki S.A.'nın 14 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Uzun süredir aranan hükümlünün yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri çalışma yürüttü.

ÇİMLERİN ÜZERİNE UZANDI

Vakıf Mahallesi'nde görülen S.A., polisleri fark edince çimlere uzanarak hareketsiz kaldı. Ancak polis ekipleri çevreyi kısa sürede kontrol altına alarak şahsı gözaltına aldı.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Yakalanan S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Çocuk, Polis, bursa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Firari İstismarcı Ölü Taklidiyle Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
El freni çekilmeyen otomobili tek eliyle durdurdu El freni çekilmeyen otomobili tek eliyle durdurdu
Okan Buruk 5-1’lik tarihi mağlubiyetin faturasını bakın kime kesti Okan Buruk 5-1'lik tarihi mağlubiyetin faturasını bakın kime kesti?
Balık 650, başındaki taş 10 bin lira Balık 650, başındaki taş 10 bin lira
Bisikletiyle ölüme uçan Yiğit Cem akran zorbalığına mı kurban gitti Bisikletiyle ölüme uçan Yiğit Cem akran zorbalığına mı kurban gitti?
Sahnede silahlı saldırıya uğrayan Çakal korku dolu anları anlattı Sahnede silahlı saldırıya uğrayan Çakal korku dolu anları anlattı
Menzil cemaatinin düğününde müritler arasında kavga çıktı Menzil cemaatinin düğününde müritler arasında kavga çıktı

09:09
Nihat Kahveci’den Beşiktaş’a olay sözler: Yasaklansın
Nihat Kahveci'den Beşiktaş'a olay sözler: Yasaklansın
08:43
11 yıl sonra bir ilk: Suriye bayrağı, Washington’da göndere çekildi
11 yıl sonra bir ilk: Suriye bayrağı, Washington'da göndere çekildi
08:26
Makyajsız görüntülenen Ebru Gündeş’in ağzını bıçak açmadı
Makyajsız görüntülenen Ebru Gündeş'in ağzını bıçak açmadı
08:19
AK Parti’de peş peşe istifaların ardından Şamil Tayyar’dan dikkat çeken değerlendirme: Mevzu derin
AK Parti'de peş peşe istifaların ardından Şamil Tayyar'dan dikkat çeken değerlendirme: Mevzu derin
06:53
Rize’de yağış, sel ve heyelan Vatandaşlar iş makineleriyle kurtarıldı
Rize'de yağış, sel ve heyelan! Vatandaşlar iş makineleriyle kurtarıldı
06:03
İstanbul’da silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2025 09:54:04. #7.11#
SON DAKİKA: Firari İstismarcı Ölü Taklidiyle Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.