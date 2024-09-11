Fotoğrafları servis edilmişti! Alaattin Çakıcı\'dan öldürülen iş insanıyla ilgili açıklama geldi

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"10 yıllık eşim, beni Adana Demirspor için terk etti"

Üsküdar ilçesi Burhaniye Mahallesi Burhaniye Abdullahağa Caddesi'nde bulunan ve kozmetik ürünleri satan bir iş yerinin önünde saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, kozmetik firması sahibi Kemal Çağlar Temel motosikletiyle iş yerine geldiği sırada cadde üzerinde kendisini bekleyen maskeli bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

5 EL ATEŞ ETTİ, İŞ ADAMI HAYATINI KAYBETTİ

Yaklaşık 5 el ateş eden silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, kurşunların hedefi olan Kemal Çağlar Temel kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kafasından vurulan Kemal Çağlar Temel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

ÇAKICI'YA YAKIN OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

İş insanının hayatını kaybettiği saldırı sonrasında internete düşen fotoğraflar ise büyük ses getirdi. Kemal Çağlar Temel'in organize suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla yargılanarak hüküm giyen Alaattin Çakıcı'ya yakın isimlerden biri olduğu iddia edildi.

AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Çakıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün iş yerinin önünde öldürülen Kemal Çağlar Temel'in vefatına çok üzüldüm. Kendisini üç yıldan beri tanırım. Ziyaretime her zaman gelirdi. Benimle bir akrabalık bağı ve herhangi bir iş ilişkisi yoktu. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.