Freni Patlayan Kamyon Devrildi, Sürücü Kayıplara Karıştı

17.09.2025 00:30
Hatay'da freni patlayan kamyon devrildi, sürücü olay yerinden kaçtı; polis arama başlattı.

Hatay'da freni patlayarak devrilen kamyonun sürücüsü kazanın ardından kayıplara karıştı. Polis ekipleri, şahsın bulunması için çalışması başlattı.

Hatay'ın Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde seyir halinde bulunan kamyon, freninin patlaması nedeniyle yol kenarına devrildi.

SÜRÜCÜ KAYIPLARA KARIŞTI

Devrilen kamyonun sürücüsü, kaza sonrası olay yerinden kaçarak sırra kadem bastı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü kurtarmak için çalışmaya başladığı esnada sürücünün kamyonda olmadığını fark etti. Kaza sonrası kayıplara karışan kamyon sürücüsü için polis ekipleri arama çalışması başlatıldı.

Kaynak: İHA

