Freni Patlayan Kamyon Devrildi, Sürücü Kayıplara Karıştı

Hatay'da freni patlayarak devrilen kamyonun sürücüsü kazanın ardından kayıplara karıştı. Polis ekipleri, şahsın bulunması için çalışması başlattı.
Hatay'ın Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde seyir halinde bulunan kamyon, freninin patlaması nedeniyle yol kenarına devrildi.
Devrilen kamyonun sürücüsü, kaza sonrası olay yerinden kaçarak sırra kadem bastı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü kurtarmak için çalışmaya başladığı esnada sürücünün kamyonda olmadığını fark etti. Kaza sonrası kayıplara karışan kamyon sürücüsü için polis ekipleri arama çalışması başlatıldı.
