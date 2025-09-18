Funda Demirci'ye Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika
Funda Demirci'ye Ağırlaştırılmış Müebbet

Funda Demirci\'ye Ağırlaştırılmış Müebbet
18.09.2025 14:43
Funda Demirci\'ye Ağırlaştırılmış Müebbet
Eski eşi Mustafa Çapar'ı öldüren yazar Funda Demirci, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

İstanbul Beşiktaş'ta eski eşi Mustafa Çapar'ı boğazından bıçaklayarak öldüren yazar Funda Demirci hakkında karar açıklandı.

SON SÖZÜ "ÇOK ŞİDDET VARDI" OLDU

İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Funda Demirci ve taraf avukatları hazır bulundu. Son sözü sorulan tutuklu sanık Funda Demirci "Ben hiçbir şey yapmadım. Çok şiddet vardı" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, Funda Demirci'nin 'boşandığı eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme tarafından sanık hakkında herhangi bir takdiri indirim uygulanmadı.

Eski kocasını vahşice öldüren yazarın cezası belli oldu

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Mustafa Çapar'ın eski eşi Funda Demirci tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı. Maktul ile şüphelinin oğlu M.Ç.'nin ifadesine yer verilen iddianamede, anne babalarının 2021'de boşandıklarını, annelerinin dönem dönem evlerine gelerek bazen kaldığını, olay günü de annesi evdeyken gece bir ses duyduğunu, salona girdiğinde ise babasını kanlar içerisinde yerde gördüğünü söylediği aktarıldı.

"MAKTUL KANLAR İÇİNDEYDİ, OĞLU AYAK UCUNDA AĞLIYORDU"

Sitede özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Tayfur V.'nin ifadesine de yer verilen iddianamede, olayın yaşandığı gece söz konusu evin önüne gittiğinde şüpheli Demirci'yi elinde büyük bir bıçakla binadan çıkarken gördüğünü, eve girdiğinde ise maktulü boğazı kesik kanlar içinde bulduğunu, maktulün ayak ucunda oğlunun ağlayarak oturduğunu gördüğünü ve ambulans geldiğinde olay yerini başka güvenlik görevlisi arkadaşına bıraktığı sırada şüphelinin, 'bana uçak bileti ayarlayın' şeklinde bir telefon görüşmesi yaparken duyduğunu söylediği kaydedildi.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE ÇIKTI

Hazırlanan iddianamede şüpheli Demirci'nin, cinayetten önce kardeşine eski eşinden nefret ettiğine ilişkin mailler ve ses kayıtları gönderdiğinin tespit edildiği, akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu alınmasının talep edildiği ancak cezai sorumluluğunu etkileyecek seviyede akıl hastalığı olduğunu göstermediği belirtildi. İddianamede şüpheli Funda Demirci'nin 'boşandığı eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: İHA

