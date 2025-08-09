Futbolcu, sevgilisi ünlü modeli merdivene bağlayıp işkence etti - Son Dakika
Futbolcu, sevgilisi ünlü modeli merdivene bağlayıp işkence etti

Futbolcu, sevgilisi ünlü modeli merdivene bağlayıp işkence etti
09.08.2025 14:03
Brezilyalı model ve sosyal medya fenomeni Jannah Nebbeling, Paraguaylı futbolcu sevgilisi Jorge Báez tarafından üç yıl boyunca maruz bırakıldığı fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddeti ifşa etti. Nebbeling, Báez'in onu aylarca eve kapattığını, merdivene iple bağladığını ve bilinci kapalıyken cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.

Brezilyalı model ve sosyal medya fenomeni Jannah Nebbeling (29), Paraguaylı futbolcu sevgilisi Jorge Báez tarafından üç yıl boyunca fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddete maruz bırakıldığını iddia etti. Genç kadın, yaşadığı dehşeti kanıtlayan fotoğrafları ve belgeleri kamuoyuyla paylaştı.

Nebbeling'in anlattıklarına göre, ilişki başladığında henüz 18 yaşındaydı. Zamanla sevgilisinin manipülasyonuna uğradığını, ailesinden ve arkadaşlarından izole edildiğini söyledi. İddiasına göre Báez, onu aylarca eve kapattı, merdivene iple bağladı, boks eldivenleriyle darp etti ve bilinci kapalıyken cinsel saldırıda bulundu. Boks eldiveni kullanmasının sebebinin ise yüzünde belirgin morluklar oluşmasını engellemek olduğunu ileri sürdü.

Genç kadın, ayaklarına basılarak kemiklerine zarar verildiğini, dudaklarında, gözlerinde ve vücudunun farklı yerlerinde ciddi morluklar oluştuğunu anlattı. Paylaştığı fotoğraflarda yüzü ve bedeni morluk içinde, merdivene bağlı halde görülüyor. Ayrıca tıbbi raporlar, ekran görüntüleri ve ses kayıtlarını da delil olarak sundu.

Nebbeling, "Bu fotoğraflardaki kişi benim. Merdivene bağlı, dünyadan tamamen izole edilmiş, işkence görmüş bir kadınım. Bu, yasaların 'özgürlükten yasa dışı yoksun bırakma' dediği şeydir. Benim ve sesi susturulan tüm kadınlar için adalet istiyorum" dedi.

İddialara göre Báez, onun sadece onay verdiği kişilerle konuşmasına izin verdi. Nebbeling, Paraguay'da adeta "özel bir hapishane"de yaşadığını, sürekli gözetim altında tutulduğunu belirtti. İlk olarak Paraguay'da bir doktora şiddeti anlatmaya çalıştığını ancak futbolcunun para ve nüfuzunu kullanarak kendisini susturabileceği uyarısıyla karşılaştığını söyledi.

Brezilya'ya döndükten sonra polise şikâyette bulundu ancak dosyası başta ciddiye alınmadı. Daha sonra soruşturma başlatıldı. 34 yaşındaki Báez ise kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı, sadece mahkeme talep ederse konuşacağını söyledi. Paraguay makamlarının, davanın aydınlatılması için uluslararası yardım talebinde bulunduğu bildirildi.

Bu olayın ardından Brezilya polisi, şiddet, tecavüz ve hürriyeti kısıtlama suçlamalarıyla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Brezilya, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Suç, Son Dakika

15:26
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor e-Devlet’e 4 yeni hizmet
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'e 4 yeni hizmet
