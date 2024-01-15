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Galata'da şüpheli ölüm! Norveçli turist evde ölü bulundu, Yunan kadın hastanede - Son Dakika
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Galata'da şüpheli ölüm! Norveçli turist evde ölü bulundu, Yunan kadın hastanede

İstanbul Galata'da 2 gün önce ev kiralayan turist çiftten haber alamayan apartman görevlisi, ikiliyi yatak odasında hareketsiz halde buldu. Ekipler Norveçli adamın hayatını kaybettiğini tespit ederken, Yunan kadın ise hastanede tedavi altına alındı. Çiftin kesin ölüm nedeni araştırılıyor.

15.01.2024 - 11:08,  Güncelleme: 11:14
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Galata'da iki gün önce kiraladıkları evde haber alınmayan turist çift, temizlik görevlisi tarafından hareketsiz halde bulundu. Norveçli adam hayatını kaybederken Yunan kadın ise hastaneye kaldırıldı. Çiftin vücudunda herhangi bir darp ve kesici alet izine rastlanamadı.

YATAK ODASINDA HARAKETSİZ HALDE BULDU

Norveç uyruklu Egil Skarbo ve Yunanistan uyruklu Avangelia Vrakani 2 gün önce bir uygulama üzerinden Galata'da bulunan bir binadan daire kiraladı. Daireye giren çiftten apartman görevlisi İbrahim E. haber alamadı. Bunun üzerine İbrahim E., de sahibini arayarak çifte ulaşamadığını söyledi. Kapıyı açan olmayınca yedek anahtarla içeriye giren İbrahim E., çifti yatak odasında yatar vaziyette olduğunu gördü.

NORVEÇLİ TURİST YAŞAMINI YİTİRDİ

Ardından apartman görevlisi polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Norveç uyruklu adamın üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

Yunanistan uyruklu kadının ise hayati belirtiler vermesi üzerine ambulansla Fatih Samatya semtindeki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı bilgisine ulaşıldı.

Galata'da şüpheli ölüm: Norveçli turist ölü bulundu, Yunan kadın hastanede

KESİN ÖLÜM SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, evde saatlerce inceleme yaptı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında Norveç uyruklu turistin cansız bedeni, cenaze aracıyla Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Turistin kesin ölüm sebebi burada yapılacak inceleme sonrasında netlik kazanacak.

Galata\'da şüpheli ölüm! Norveçli turist evde ölü bulundu, Yunan kadın hastanede
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Galata'da şüpheli ölüm! Norveçli turist evde ölü bulundu, Yunan kadın hastanede - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galata'da şüpheli ölüm! Norveçli turist evde ölü bulundu, Yunan kadın hastanede - Son Dakika
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