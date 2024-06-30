Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi - Son Dakika
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Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi

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Gazeteci ve sunucu İsmail Küçükkaya'nın 75 yaşındaki annesi Halise Küçükkaya, Antalya'da tatil yaptığı sırada denizde boğularak hayatını kaybetti. Olayın ardından otele polis ekipleri sevk edildi. İlk incelemeler sonucunda Halise Küçükkaya'nın denizde kalp krizi geçirip boğulduğu belirlendi.

30.06.2024 14:04  Güncelleme: 14:24
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Gazeteci ve sunucu İsmail Küçükkaya'nın annesi Halise Küçükkaya, tatil için geldiği Antalya'da denizde boğuldu. Annesinin cenazesi alındığı sırada İsmail Küçükkaya'nın ayakta durmakta güçlük çektiği ve gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

AİLECE TATİLE ÇIKMIŞLARDI

Olay, saat 09.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Kundu turizm beldesindeki 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya, annesi Halise Küçükkaya ve kardeşiyle birlikte tatil için geldikleri otelin sahilinde denize girdi.

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

CANKURTARAN HEMEN OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Bir süre yüzen Halise Küçükkaya'nın suda çırpındığını gören otelin cankurtaranı, duruma hemen müdahale edip, kıyıya çıkardı. Otelin sağlık görevlileri Halise Küçükkaya'ya müdahale etti. Ancak tüm çabalara rağmen Küçükkaya kurtarılamadı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE ORTAYA ÇIKACAK

İhbar üzerine otele polis ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Küçükkaya'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İLK İNCELEMELER KALP KRİZİ OLDUĞU YÖNÜNDE

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan ilk incelemede Halise Küçükkaya'nın denizde kalp krizi geçirip, boğulduğu belirlendi. Morgda işlemleri tamamlanan Küçükkaya'nın cenazesi, oğlu İsmail Küçükkaya'ya teslim edildi.

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

ANNESİNİN ARDINDAN GÖZYAŞI DÖKTÜ

Morga gelen İsmail Küçükkaya'nın, annesinin cenazesini teslim alırken ayakta durmakta güçlük çektiği ve ağladığı görüldü.

CENAZE DEFİN İÇİN MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Halise Küçükkaya'nın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Kütahya'nın Simav ilçesine gönderildi. Küçükkaya'nın yarın ikindi vakti toprağa verileceği bildirildi.

Gazeteci İsmail Küçükkaya\'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi

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Son Dakika 3.Sayfa Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü: 75 yaşındaki annesi denizde boğularak can verdi - Son Dakika

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    Yorumlar (31)

  • Ender Kervancıoğlu: Işıklar içinde uyusun 58 74 Yanıtla
    ferhat eser: oğlum ender ne ışığı kimse ampülle uyumuyor aşşağıda nurlar içinde yatsın ALLAH rahmet eylesin de geç 143 34 ALİÇO null: ışık ne lan 84 27 Ender Kervancıoğlu: Kast edilen zaten nur ışığı. 40 43 ferhat eser: ender kastettiğin nur ışığıysa hakkını helal et kardeşim günahını aldım affet 30 13 Mehmet Ali Alkan: Ne ışık, nede nur doğru. Her ikisinin anlamı ayni. Biri Türkçe diğeri arapça. Doğrusu Allah rahmet etsin, rahmetini esirgemesi, taksiratını affetsin, günahlarını bağışlasın, cennetine alsın, kabir ve ahiret azabı vermesin vs... 30 5 Ali Arat: ferhat toneri birak sen 11 5 NÜK: Işık kelimesinin arapça Nur kelimesinin Türkçesi olduğundan bi habber yorumcular merhaba..! Aydınlatmak istedim.. 5 10
  • Harun Çelik: Başın sağolsun kardeşim mekanı cennet olsun 36 12 Yanıtla
    Harun Çelik: Akp liler dislike yarışında makarna tayfası 16 37
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