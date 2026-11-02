Gaziantep İslahiye\'de çarpılan köpek, arka ayakları kırık halde tedaviye alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir aracın çarptığı köpeğin arka ayaklarında kırık olduğu belirlendi. Yaralı köpek, veteriner hekim tarafından yapılan tedavinin ardından barınakta bakıma alındı.

Olay, geçtiğimiz günlerde İslahiye ilçesi Hatay karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yağışlı yolda bir köpeği acı içinde kıvranırken bulan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarla olay yerine gelen belediye barınak ekipleri, yaralı köpeği veteriner hekime götürdü. Yaralı köpek, veteriner hekim tarafından yapılan tedavisinin ardından barınakta bakıma alındı. Köpeğe araç çarptığı ve arka ayaklarında kırık olduğu belirlendi.

Köpeğin tedavisinin bir süre barınakta devam edeceği öğrenildi.