Gaziantep'te Elektrikli Bisiklet Lokantaya Daldı

29.09.2025 11:40
Kontrolden çıkan elektrikli bisiklet, lokantada yemek yiyenlerin arasına dalarak panik yarattı.

Gaziantep'te seyir halindeyken kontrolden çıkan elektrikli bisiklet bir lokantada yemek yiyenlerin arasına daldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ELEKTRİKLİ BİSİKLET, YEMEK YİYENLERİN ARASINA DALDI

Kaza, Şahinbey ilçesinin Karagöz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen çocuk, elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu lokantada yemek yiyenlere çarparak durabildi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Çarpmanın etkisiyle sürücü çocuk elektrikli bisikletten, lokantada yemek yiyen müşteriler ise oturdukları sandalyeden yere düştü. Yemek yiyen lokanta müşterileri elektrikli bisikletin çarpması sonucu şoka uğradı. Kazayı görenler lokanta çalışanları ve çevredeki vatandaşlar panikle dışarı kaçtı. Kazada yaralanan olmazken, panikleyen sürücü çocuk ise elektrikli bisikletine binerek bölgeden uzaklaştı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, elektrikli bisikletlinin lokantada yemek yiyenlerin arasına daldığı, yemek yiyen vatandaşların da elektrikli bisikletin çarpması sonucu yere düştüğü görüldü.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, gaziantep, Güvenlik, 3-sayfa, Olaylar, Çocuk, Yaşam, Kaza, Son Dakika

