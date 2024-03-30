Gaziantep'te freni boşalan tır, kadını altına alarak eve çarptı - Son Dakika
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Gaziantep'te freni boşalan tır, kadını altına alarak eve çarptı

Gaziantep\'te freni boşalan tır, kadını altına alarak eve çarptı

Gaziantep'te yokuş aşağı seyir halindeyken freni boşalan dorsesiz tır, bir kadını altına aldıktan sonra eve çarparak durabildi. Tırın altında kalan kadın hayatını kaybederken, sürücü ise kaçtı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Tır sürücüsü hala aranıyor.

30.03.2024 16:28
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Gaziantep'te yokuş aşağı seyir halindeyken freni boşalan dorsesiz tır, bir kadını altına aldıktan sonra eve çarparak durabildi. Tırın altında kalan kadın hayatını kaybederken, sürücü ise kaçtı.

Olay, öğle saatlerinden sonra Şehitkamil ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 79 ABM 750 plakalı dorsesiz tırın, yokuş aşağı seyir halindeyken freni boşaldı. Kontrolden çıkarak metrelerce savrulan tır, evinin önünde oturan 61 yaşındaki Ferihan Özkılıç'ı altına aldıktan sonra duvara çarparak durabildi. Feci kaza sonrası çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Tırın altında kalan kadın hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tır altında kalan Ferihan Özkılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cenazesi, tamamlanan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından tırın altından çıkarılarak Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Feci kazası sonrası paniğe kapılan ve ismi öğrenilemeyen tır sürücüsünün ise kaçtığı öğrenildi. Kaçan sürücüyü yakalama ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te freni boşalan tır, kadını altına alarak eve çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te freni boşalan tır, kadını altına alarak eve çarptı - Son Dakika
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