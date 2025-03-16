Gaziantep\'te Genç Kadın Ölümü: İddialar Şok Etti

Gaziantep'te parkta baygın halde bulunan 24 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti. Genç kadının acılı ailesi cinsel istismar, zehirlenme ve uyuşturucu iddialarında bulunurken, soruşturmanın sürdüğü olayla ilgili 1 şahıs tutuklandı.

Olay, bir hafta önce Şahinbey ilçesi İbni Sina Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uzun zamandır ailesinden ayrı yaşayan ve 2 haftadır hiç haber alınamayan 24 yaşındaki Nesrin Panoğlu, bir parkta vatandaşlar tarafından baygın halde bulundu.

Hastanedeki bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti

Genç kadın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede 6 gündür tedavi gören Nesrin Panoğlu, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç kadının cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Acılı aileden cinsel istismar, zehirlenme ve uyuşturucu madde iddiası

Yaşanan olayın ardından açıklamalarda bulunan genç kadının ağabeyi İsmail Panoğlu, cinsel istismar, zehirlenme ve uyuşturucu madde iddiasında bulundu. Olayla ilgili açıklamalarda bulunan ve yetkilerden sorumluların bulunmasını isteyen İsmail Panoğlu, "Benim kız kardeşim Nesrin Panoğlu uzun zamandır ortalıkta yoktu ama son 10 gündür hiç haber alamıyorduk. Sonrasında bir hafta önce polis bizi aradı ve kardeşimin yoğun bakımda olduğunu söyledi. Kız kardeşim Nesrin Panoğlu 1 haftadır yoğun bakımda tedavi görüyordu ama bugün de vefat etti. Kız kardeşimi 10 gün boyunca bir evde hapsetmişler, cinsel tacizde bulunmuşlar ve uyuşturucu vermişler, zehir vermişler, hiç yemek-su bile vermemişler. Zehir ciğerlerini parçalamış. Ölümüne sebep olan herkesin cezaevine girmesini istiyorum ben. Kardeşimizin daha öncesinden uyuşturucu kullanımı da vardı. Kardeşimizi bu duruma düşüren herkesten şikayetçiyiz. Adalete güveniyorum" diye konuştu.

Olayla ilgili 1 şahıs tutuklandı

Öte yandan, olayla ilgili çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözaltına aldığı Soner D. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP