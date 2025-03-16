Gaziantep'te Genç Kadın Ölümü: İddialar Şok Etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gaziantep'te Genç Kadın Ölümü: İddialar Şok Etti

Gaziantep\'te Genç Kadın Ölümü: İddialar Şok Etti

24 yaşındaki Nesrin Panoğlu, parkta baygın bulunarak hastaneye kaldırıldı ve 6 gün sonra hayatını kaybetti. Ailesi, cinsel istismar ve uyuşturucu iddialarında bulundu, 1 kişi tutuklandı.

16.03.2025 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te parkta baygın halde bulunan 24 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti. Genç kadının acılı ailesi cinsel istismar, zehirlenme ve uyuşturucu iddialarında bulunurken, soruşturmanın sürdüğü olayla ilgili 1 şahıs tutuklandı.

Olay, bir hafta önce Şahinbey ilçesi İbni Sina Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uzun zamandır ailesinden ayrı yaşayan ve 2 haftadır hiç haber alınamayan 24 yaşındaki Nesrin Panoğlu, bir parkta vatandaşlar tarafından baygın halde bulundu.

Hastanedeki bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti

Genç kadın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede 6 gündür tedavi gören Nesrin Panoğlu, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç kadının cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Acılı aileden cinsel istismar, zehirlenme ve uyuşturucu madde iddiası

Yaşanan olayın ardından açıklamalarda bulunan genç kadının ağabeyi İsmail Panoğlu, cinsel istismar, zehirlenme ve uyuşturucu madde iddiasında bulundu. Olayla ilgili açıklamalarda bulunan ve yetkilerden sorumluların bulunmasını isteyen İsmail Panoğlu, "Benim kız kardeşim Nesrin Panoğlu uzun zamandır ortalıkta yoktu ama son 10 gündür hiç haber alamıyorduk. Sonrasında bir hafta önce polis bizi aradı ve kardeşimin yoğun bakımda olduğunu söyledi. Kız kardeşim Nesrin Panoğlu 1 haftadır yoğun bakımda tedavi görüyordu ama bugün de vefat etti. Kız kardeşimi 10 gün boyunca bir evde hapsetmişler, cinsel tacizde bulunmuşlar ve uyuşturucu vermişler, zehir vermişler, hiç yemek-su bile vermemişler. Zehir ciğerlerini parçalamış. Ölümüne sebep olan herkesin cezaevine girmesini istiyorum ben. Kardeşimizin daha öncesinden uyuşturucu kullanımı da vardı. Kardeşimizi bu duruma düşüren herkesten şikayetçiyiz. Adalete güveniyorum" diye konuştu.

Olayla ilgili 1 şahıs tutuklandı

Öte yandan, olayla ilgili çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözaltına aldığı Soner D. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Zehirlenme, gaziantep, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Genç Kadın Ölümü: İddialar Şok Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’nin Yemen’e saldırısından ilk görüntüler ABD'nin Yemen'e saldırısından ilk görüntüler
Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: Teşekkürler Solskjaer Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: Teşekkürler Solskjaer
2 kırmızı kart gören Konyaspor’a kaybeden Beşiktaş, tarihinde bir ilki yaşadı 2 kırmızı kart gören Konyaspor'a kaybeden Beşiktaş, tarihinde bir ilki yaşadı
Sırbistan’da 15 kişinin öldüğü kazananın ardından ülke tarihinin en büyük protestosu gerçekleşti Sırbistan'da 15 kişinin öldüğü kazananın ardından ülke tarihinin en büyük protestosu gerçekleşti
Fatih Tekke hasreti bitirdi Trabzonspor, RAMS Başakşehir’i 3-0 mağlup etti Fatih Tekke hasreti bitirdi! Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik pazarlık iddiasına son noktayı koydu AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik pazarlık iddiasına son noktayı koydu
İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun çocuklarına koyduğu isim İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun çocuklarına koyduğu isim
Jose Mourinho, berber oldu Jose Mourinho, berber oldu
Trump ilk savaşını açtı: Yemen’de Husilere karşı askeri harekat emri verdim Trump ilk savaşını açtı: Yemen'de Husilere karşı askeri harekat emri verdim
VAR uyardı Beşiktaş maçında kırmızı kart çıktı VAR uyardı! Beşiktaş maçında kırmızı kart çıktı
İki Okul Müdürü Arasında Okul Önünde Kavga İki Okul Müdürü Arasında Okul Önünde Kavga
Suriye’nin Lazkiye İlinde Meydana Gelen Patlamada 4 Kişi Hayatını Kaybetti Suriye'nin Lazkiye İlinde Meydana Gelen Patlamada 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Eşi benzeri görülmemiş olay Vedat Muriqi, bir maçta yaşanabilecek her şeyi yaşadı Eşi benzeri görülmemiş olay! Vedat Muriqi, bir maçta yaşanabilecek her şeyi yaşadı
İngiltere Başbakanı Starmer’den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz İngiltere Başbakanı Starmer'den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz
ABD’de hortum felaketi: 14 kişi hayatını kaybetti ABD'de hortum felaketi: 14 kişi hayatını kaybetti

13:52 Netflix ve Exxen dahil 6 platforma soruşturma başlatıldı Netflix ve Exxen dahil 6 platforma soruşturma başlatıldı
13:35 Bakanlık listeyi güncelledi Ünlü bal markası vatandaşa resmen zehir yedirmiş Bakanlık listeyi güncelledi! Ünlü bal markası vatandaşa resmen zehir yedirmiş
13:02 Liste basına sızdı, ABD 43 ülke vatandaşına kapıları kapatıyor Liste basına sızdı, ABD 43 ülke vatandaşına kapıları kapatıyor
12:17 Ünlü şarkıcının evine tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti Ünlü şarkıcının evine tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti
12:16 Maliye’den medyum ve falcılara sıkı takip Maliye'den medyum ve falcılara sıkı takip
10:18 Rakamlar inanılır gibi değil Şampiyonlar Ligi resmen para saçtı Rakamlar inanılır gibi değil! Şampiyonlar Ligi resmen para saçtı
10:15 ’Son kabadayı’ Hasan Heybetli’nin cenazesinde dikkat çeken detaylar 'Son kabadayı' Hasan Heybetli'nin cenazesinde dikkat çeken detaylar
09:54 Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi
09:47 Şinasi Yurtsever’in yıllar önceki sözleri herkesin boğazını düğümledi: Ölüyor muyum Şinasi Yurtsever'in yıllar önceki sözleri herkesin boğazını düğümledi: Ölüyor muyum?
09:43 İmam nikahlı eşini benzin döküp yakmaya çalıştı: Hep erkekler mi suçlu İmam nikahlı eşini benzin döküp yakmaya çalıştı: Hep erkekler mi suçlu?
09:39 Katma Değer Vergisi’nde sınır değişikliği yürürlüğe girdi Katma Değer Vergisi'nde sınır değişikliği yürürlüğe girdi
09:26 Bakan Hakan Fidan’ı önce duraksatan sonra kahkaha attıran soru Bakan Hakan Fidan'ı önce duraksatan sonra kahkaha attıran soru
09:13 Sigara vergileri değişti Gözler, olası fiyat artışına çevrildi Sigara vergileri değişti! Gözler, olası fiyat artışına çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2025 14:52:35. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Genç Kadın Ölümü: İddialar Şok Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.