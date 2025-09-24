Gaziantep'te Kız Çocuğu Kaçırılmaya Çalışıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Gaziantep'te Kız Çocuğu Kaçırılmaya Çalışıldı

Gaziantep\'te Kız Çocuğu Kaçırılmaya Çalışıldı
24.09.2025 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te 9 yaşındaki kız çocuğu kimliği belirsiz bir kişi tarafından kaçırılmak istenirken çevredekiler tarafından fark edilince kaçtı.

Şehitkamil ilçesi Onatkutlar Mahallesi'nde, kimliği belirsiz bir erkek sokakta yürüyen 9 yaşındaki kız çocuğunu takip ettikten sonra kaçırmaya çalıştı. Takip edildiğini fark eden çocuk panikle kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden mahalle sakinlerinin dikkati ve olaya hızla müdahale etmesi çocuk kaçırma girişimini boşa düşürdü.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Mahalle sakinlerinin tepki göstermesi üzerine paniğe kapılan şüpheli olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinlerinin kovaladığı şüpheli izini kaybettirerek gözden kayboldu. Mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri kaçan erkek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Gaziantep'te güpegündüz çocuk kaçırma girişimi son anda engellendi

KAÇIRMA GİRİŞİMİ KAMERAYA YANSIDI

Çocuğu kaçırma girişimi güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde şüphelinin küçük kızı bir süre takip ettiği, ardından harekete geçtiği ve vatandaşların durumu fark etmesiyle şüphelinin mahalleden hızla uzaklaştığı görüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Gaziantep'te güpegündüz çocuk kaçırma girişimi son anda engellendi
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, gaziantep, Güvenlik, 3-sayfa, Polis, Çocuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Kız Çocuğu Kaçırılmaya Çalışıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrik kesintisinin nedeni “ölü sansar“ çıktı Elektrik kesintisinin nedeni "ölü sansar" çıktı
CHP’den ihracı istenen Berhan Şimşek: Bu partiyi pavyon masalarına Kılıçdaroğlu mu düşürdü CHP'den ihracı istenen Berhan Şimşek: Bu partiyi pavyon masalarına Kılıçdaroğlu mu düşürdü?
BM’de prompteri bozulan Trump’ın zor anları BM'de prompteri bozulan Trump'ın zor anları
Toprak Mahsulleri Ofisi’nden “haciz“ iddialarına yalanlama Toprak Mahsulleri Ofisi'nden "haciz" iddialarına yalanlama
“Soğuk Savaş“ programı soruşturmasında Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz tutuklandı "Soğuk Savaş" programı soruşturmasında Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz tutuklandı
Koca salonda Trump’ın sözlerini onaylayan tek isim: Önce başını salladı, sonra alkışladı Koca salonda Trump'ın sözlerini onaylayan tek isim: Önce başını salladı, sonra alkışladı

14:03
Türk kulübüne büyük şok Bütün maçları kazansa bile ilk yarıyı 0 puanla kapatacak
Türk kulübüne büyük şok! Bütün maçları kazansa bile ilk yarıyı 0 puanla kapatacak
13:59
Ölüm, işinin başında yakaladı
Ölüm, işinin başında yakaladı
13:52
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi’nin devamına karar verdi
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'nin devamına karar verdi
12:52
14 ülkeye ihracat yapan Türk gıda devi konkordato ilan etti
14 ülkeye ihracat yapan Türk gıda devi konkordato ilan etti
12:48
Amirinin üzerine sıcak su döken kadın için hesap zamanı
Amirinin üzerine sıcak su döken kadın için hesap zamanı
12:34
CHP İstanbul İl Kongresi’nde gerginlik Durdurma kararını uygulamak için heyet gitti
CHP İstanbul İl Kongresi'nde gerginlik! Durdurma kararını uygulamak için heyet gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2025 14:26:01. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Kız Çocuğu Kaçırılmaya Çalışıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.