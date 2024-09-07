Gaziantep\'te tarım işçilerini taşıyan kamyonet şarampole uçtu: 2 ölü, 21 yaralı

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Milyoner\'e damga vuran soru! Bir "Bam" yüzünden 100 bin liradan oldu

Gaziantep'te tarım işçilerini taşıyan kamyonetin şarampole uçması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Kazada 6'aı ağır 21 kişi yaralandı.

KAMYONET ŞARAMPOLE UÇTU

Kaza, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi kırsal Yakacık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, tarım işçilerini taşıyan Ahmed H. idaresindeki 27 MC 6450 plakalı kamyonet, önünde seyir halinde olan Ertuğrul T.'nin kullandığı 35 EA 2946 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan tarım işçilerinin bulunduğu kamyonet, savrularak yol kenarındaki şarampole uçtu.

2 ÖLÜ, 21 YARALI

Feci kazanın ardından kamyonet kasasında bulunan tarım işçileri etrafa savruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kazada yaralanan 8'i ağır 23 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 2'si kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.