Gaziantep\'te Traktör Kazası: 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Düzce'de yapılan trafik denetimlerinde 140 araç trafikten men edildi

Düzce genelinde polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 14 bin 223 araç, 760 motosiklet denetlendi. Denetimler sonucunda 140 araç trafikten men edildi ve 2 bin 284 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Yetkililer, bayram boyunca denetimlerin arttırılarak devam edeceğini açıkladı.