Görüntüler deprem anında kaydedildi! Çalışanlar kendini panikle dışarı atarken, o istifini hiç bozmadı - Son Dakika
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Görüntüler deprem anında kaydedildi! Çalışanlar kendini panikle dışarı atarken, o istifini hiç bozmadı

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Sabah saatlerinde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli deprem anında Gaziantep'teki bir berberde yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çalışanların panikle kendisini dışarı atarken müşterinin rahatlığı ise dikkat çekti. Bir başka görüntüde ise bir ofisteki eşyaların sarsıntıyla beraber çıkardığı sesler depremin şiddetini bir kez daha gösterdi.

07.09.2024 15:34
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremi şiddetli şekilde hisseden Gaziantep'te yaşanan panik anları bir berberin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde çalışanların korkuyla kendisini dışarı atarken koltukta oturan müşterinin ise hiç istifini bozmayıp sakince beklediği görüldü.

KAHRAMANMARAŞ'TA 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Sabah saatlerinde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 5 büyüklüğündeki deprem Gaziantep'te de ciddi şekilde hissedildi. Depremin şiddetiyle vatandaşlar can havli ve panikle kendilerini dışarı attı.

ÇALIŞANLAR KAÇIŞIRKEN MÜŞTERİ RAHATINI BOZMADI

Deprem anında yaşanan panik ise Gaziantep'te bulunan bir berberin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sarsıntıyı hisseden çalışanların can havli ve panikle kendilerini dışarı atarken o esnada tıraş olan müşterinin rahatlığı ve hareket dahi etmemesi dikkat çekti.

Bir başka görüntüde ise bir ofisteki eşyaların sarsıntıyla beraber çıkardığı sesler depremin şiddetini bir kez daha gösterdi.

Görüntüler deprem anında kaydedildi! Çalışanlar kendini panikle dışarı atarken, o istifini hiç bozmadı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Görüntüler deprem anında kaydedildi! Çalışanlar kendini panikle dışarı atarken, o istifini hiç bozmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • E D: Ne saçma haber 0 1 Yanıtla
  • Emre Bey: Adam relax Büyük İstanbul depreminde İstanbul ne olacak merak ediyorum 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Görüntüler deprem anında kaydedildi! Çalışanlar kendini panikle dışarı atarken, o istifini hiç bozmadı - Son Dakika
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