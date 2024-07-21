Gaziantep'ten İzmir'e kaçmışlardı: Çift, cinayete kurban gitti - Son Dakika
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Gaziantep'ten İzmir'e kaçmışlardı: Çift, cinayete kurban gitti

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İzmir'in Menemen ilçesine taşınan Ali ve Döne Gürbüz çifti, aralarında husumet bulunan eski damatlarının yakınları tarafından uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırganlar kaçarken, yakalama çalışmaları başlatıldı.

21.07.2024 12:48
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Gaziantep'ten İzmir'e kaçmışlardı: Çift, cinayete kurban gitti

Ellerinde simitlerle eve dönerken 'kan davası'na kurban gittiler

İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesine kızlarıyla birlikte 1 yıl önce taşınan Ali ve Döne Gürbüz çifti, aldıkları simitlerle evlerine dönerken ilk belirlemelere göre aralarında husumet bulunan eski damatlarının yakınları tarafından uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Menemen ilçesi İncirli Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Gürbüz ve Döne Gürbüz çifti bir süre önce kızları M.G.'yi Okan Demir ile evlendirdi. Zaman içerisinde M.D. ve Okan Demir arasında çıkan tartışma sonrası M.D. baba evine döndü. M.D.'nin erkek kardeşi Alican Gürbüz ise çıkan tartışmada eniştesi Okan Demir'i tabancayla vurarak öldürdü. Alican Gürbüz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aile, İzmir'e kaçmış

Yaşanan cinayetin ardından M.D. ile anne ve babası geçen yıl İzmir'in Menemen ilçesine taşındı. Erkek tarafı ise yaşanan cinayetin ardından ailenin peşine düştü. Bugün sabah saatlerinde kimlikleri henüz belirlenemeyen ve 2 kişi oldukları değerlendirilen eski damatlarının yakınları, aldıkları simitlerle evlerine dönmekte olan Ali ve Döne Gürbüz çiftine tabancayla defalarca ateş etti. Çift, olay yerinde hayatını kaybederken, saldırganlar ise hızla kaçtı.

Yakalama çalışmaları başlatıldı

Çiftin cenazesi savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, adrese gelen Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev bölgede incelemelerde bulundu. Kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'ten İzmir'e kaçmışlardı: Çift, cinayete kurban gitti - Son Dakika

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