Gazipaşa'da Trafik Kavgası: Taksi Şoförüne Ceza Yağdı - Son Dakika
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Gazipaşa'da Trafik Kavgası: Taksi Şoförüne Ceza Yağdı

21.07.2026 23:03
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Motosiklet sürücüsü ve taksi şoförü arasında çıkan kavgada sürücünün ehliyeti iptal edildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosiklet sürücüsü ile ticari taksi şoförü arasında çıkan trafik kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından gözaltına alınan taksi sürücüsünün, aynı ihlali daha önce de işlemiş olması nedeniyle ehliyeti daimi iptal edildi, aracı 2 ay trafikten men edildi ve 180 bin TL idari para cezası uygulandı.

Olay, Gazipaşa ilçesi Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle motosiklet sürücüsü ile ticari taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.

Yaşlı adam yere düştü

Çevrede bulunan vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalışırken, yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde tarafların birbirlerine yumruk attığı, bir süre sonra yaşlı adamın aldığı darbe sonucu yere düştüğü görüldü.

Ceza yağdı

Olayın ardından gözaltına alınan ticari taksi sürücüsü hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4 maddesi kapsamında işlem yapıldı. Aynı ihlali daha önce de işlediği belirlenen sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, ticari taksi 2 ay süreyle trafikten men edildi. Sürücüye ayrıca 180 bin TL idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Gazipaşa, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Antalya, Trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gazipaşa'da Trafik Kavgası: Taksi Şoförüne Ceza Yağdı - Son Dakika

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