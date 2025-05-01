Gazze'de Can Kaybı 52,4 Bine Ulaştı

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 418'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarını aralıksız sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 17 kişinin hayatını kaybettiği, 77 kişinin yaralandığı ve önceki saldırılarda yaşamını yitiren 1 kişinin enkazdan cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. İsrail'in ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana yaşanan can kaybının 2 bin 326'ya, yaralı sayısının ise 6 bin 50'ye yükseldiği ifade edildi. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri hayatını kaybedenlerin sayısının ise 52 bin 418'e, yaralı sayısının 118 bin 91'e ulaştığı aktarıldı.

"Gazze sınırında 3 bin yardım kamyonu bekliyor"

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in yardım girişine izin vermediği Gazze sınırında 3 bin yardım kamyonunun beklediği belirtildi. Açıklamada, "Hayat kurtarıcı malzemelerle dolu 3 bin UNRWA kamyonu, Gazze'nin dışında bekliyor. Girişlerini engelleyen kuşatma devam ediyor" ifadeleri kullanıldı. 1 milyon çocuğun yardıma ihtiyaç duyduğu, çocukların hayatlarının tehlike altında olduğu vurgulanarak, "Geçişlerin yeniden açılması ve kuşatmanın kaldırılması gerekiyor" denildi. - GAZZE