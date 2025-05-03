Gazze'de Can Kaybı 52 Bin 495'e Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gazze'de Can Kaybı 52 Bin 495'e Ulaştı

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu son 48 saatte 77 kişi hayatını kaybetti, toplamda 52.495 can kaybı oldu.

03.05.2025 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde son 48 saatte 77 can kaybının kayıtlara geçmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 495'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarını aralıksız sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 48 saatte 77 can kaybının kayıtlara geçtiği, 7'sinin önceki saldırılarda hayatını kaybeden ve cansız bedenine ulaşılan siviller olduğu belirtildi. Son 24 saatteki saldırılarda ayrıca 275 kişinin yaralandığı ifade edildi. İsrail'in ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana yaşanan can kaybının 2 bin 396'ya, yaralı sayısının ise 6 bin 325'ye yükseldiği aktarıldı.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının ise 52 bin 495'e, yaralı sayısının 118 bin 366'ya ulaştığı kaydedildi.

En az 51 kişi açlıktan yaşamını yitirdi

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ni abluka altında tutuyor ve bölgeye su, yiyecek veya tıbbi malzeme girişine izin vermiyor. Gazze Hükümeti Medya Ofisi'nin verilerine göre Gazze'de en az 51 kişi yetersiz beslenmeden hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) daha önce yaptığı açıklamada, 5 yaş altı yaklaşık 335 bin çocuğun şiddetli yetersiz beslenme nedeniyle ölümün eşiğinde olduğunu belirtmişti. - GAZZE

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, 3-sayfa, Sağlık, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazze'de Can Kaybı 52 Bin 495'e Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 dakikada 398 gram acı biber yiyip, yarım altın kazandı 3 dakikada 398 gram acı biber yiyip, yarım altın kazandı
CIA’dan Çin yönetimine akılalmaz videolu casusluk çağrısı: ABD’ye bilgi sızdırın CIA'dan Çin yönetimine akılalmaz videolu casusluk çağrısı: ABD'ye bilgi sızdırın
Ülkeyi karıştıracak karar Almanya istihbaratı AfD’ye resmen ’aşırı sağcı’ dedi Ülkeyi karıştıracak karar! Almanya istihbaratı AfD'ye resmen 'aşırı sağcı' dedi
Yeni hekim atamaları duyuruldu İşte detaylar... Yeni hekim atamaları duyuruldu! İşte detaylar...
TEKNOFEST Kuzey Kıbrıs’ta başladı İlk gün 62 bin ziyaretçi TEKNOFEST Kuzey Kıbrıs'ta başladı! İlk gün 62 bin ziyaretçi
Yaren Leylek’in Yeni Yavruları Yaren Leylek'in Yeni Yavruları
Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti
Beşiktaş Divan Kurulu’nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı Beşiktaş Divan Kurulu'nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı
Gazze her gün daha da kötüye gidiyor İnsani müdahale çöküşün eşiğinde Gazze her gün daha da kötüye gidiyor! İnsani müdahale çöküşün eşiğinde
Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 18:27:44. #7.13#
SON DAKİKA: Gazze'de Can Kaybı 52 Bin 495'e Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.