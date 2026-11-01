Gazze\'de insülin kıtlığı 70 bin ila 80 bin diyabet hastasını risk altında bırakıyor

İsrail ablukası ve saldırıları nedeniyle insülin ve tıbbi malzeme sıkıntısının derinleştiği Gazze Şeridi'nde, 10 yaşındaki Amir'in annesi oğlunun yaşamını sürdürebilmesi için son kullanma tarihi geçmiş ilaçları kullanmak zorunda kalıyor.

Gazze Şeridi'nde İsrail ablukasıyla birlikte derinleşen insani kriz, kronik hastalıklarla mücadele eden sivillerin yaşamını tehdit ediyor. Temel ilaçlara erişimin giderek zorlaştığı bölgede, insülin bulamayan diyabet hastaları hayatta kalabilmek için son kullanma tarihi geçmiş ilaçları kullanmak zorunda kalıyor. Tip 1 diyabet hastası 10 yaşındaki Amir de bu çaresizliğin ortasında yaşam mücadelesi veriyor.

Amir'e tarihi geçmiş insülin enjekte etmek zorunda kalan Nahawand Juha, bölgede derinleşen sağlık krizi nedeniyle son aylarda insüline ve kan şekeri test çubuklarına ulaşmanın giderek zorlaştığını söyledi. Oğlunun kan şekerinin günde üç kez ölçülmesi gerektiğini belirten anne, test çubuklarındaki kıtlık nedeniyle bu ölçümü yalnızca günde bir kez yapabildiğini, bu durumun da Amir'in sağlık durumunu takip etmeyi ve kan şekeri seviyesini kontrol altında tutmayı güçleştirdiğini vurguladı. Güvenli bir alternatif bulamadıkları için tarihi geçmiş insülin kullanmak zorunda kaldıklarını belirten Nahawand Juha, bu ilacın etkinliğinin son kullanma tarihi geçmemiş insüline kıyasla çok daha düşük olduğunu söyledi. Juha, oğlunun tarihi geçmiş insülin kullanımıyla birlikte yüksek kan şekeri seviyeleri ve şiddetli ağrılar yaşamaya devam ettiğini ifade etti. Gazzeli anne, "Gazze Şeridi'nin hiçbir yerinde kullanılmaya uygun insülin yok. Mevcut insülinlerin tamamının son kullanma tarihi geçmiş durumda ve biz de bunları kullanmak zorunda kalıyoruz" dedi.

"Yardım edebilecek herkesten yardım etmesini istiyorum"

Nahawand Juha, oğlunun ihtiyaç duyduğu insülin dozlarını alamaması durumunda diyabetik komaya girebileceğini ve hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmak zorunda kalabileceğini söyledi. Gazzeli anne, Amir'in uygun tedavi ve düzenli tıbbi takipten yoksun olması nedeniyle ciddi sağlık riskleriyle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Yardım kuruluşlarından ilaç yardımı bekleyen Nahawand, "Çok yoruldum. Yardım edebilecek herkesten yardım etmesini istiyorum, çünkü oğlumu kaybetmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Bölgede 70 bin ila 80 bin diyabet hastası risk altında

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından mart ayında yayımlanan rapora göre, bölgede yaşayan 70 bin ila 80 bin diyabet hastası, insülin ve kan şekeri test çubuklarındaki ciddi kıtlık nedeniyle hayati risk altında bulunuyor. Tıbbi takip hizmetlerinin aksaması ve yetersiz beslenme de tabloyu ağırlaştırırken, hastaların kan şekeri seviyelerini kontrol altında tutması neredeyse imkansız hale geliyor.

Tıbbi kaynaklar, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 bin 500 çocuğun Tip 1 diyabet hastası olduğunu belirtiyor. Sürekli insülin kullanmak ve kan şekeri seviyelerini düzenli olarak takip etmek zorunda olan bu çocuklar, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor.

Tip 1 diyabet hastalarının yaşamlarını sürdürebilmeleri için düzenli insülin tedavisine ve sürekli kan şekeri takibine ihtiyaç duydukları belirtilirken, özellikle çocuklar açısından insülin ve test çubuğu kıtlığı hayati bir tehdit oluşturuyor.