Gazze'de Ölü Sayısı 41 Bin 615'e Yükseldi

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İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü yoğun saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 615'e yükseldi.

İsraili Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana sivilleri hedef alıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin bölgede son 24 saatte düzenlediği 2 saldırıda 20 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 108 Filistinlinin ise yaralandığını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan 360 gündür devam eden İsrail saldırılarının bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 41 bin 615'e, yaralı sayısının da 96 bin 359'a yükseldiği kaydedildi. - GAZZE