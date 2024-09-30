Gazze'de Ölü Sayısı 41 Bin 615'e Yükseldi - Son Dakika
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Gazze'de Ölü Sayısı 41 Bin 615'e Yükseldi

İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 41.615'e, yaralı sayısı ise 96.359'a ulaştı.

30.09.2024 12:58
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü yoğun saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 615'e yükseldi.

İsraili Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana sivilleri hedef alıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin bölgede son 24 saatte düzenlediği 2 saldırıda 20 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 108 Filistinlinin ise yaralandığını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan 360 gündür devam eden İsrail saldırılarının bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 41 bin 615'e, yaralı sayısının da 96 bin 359'a yükseldiği kaydedildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Sağlık Bakanlığı, İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazze'de Ölü Sayısı 41 Bin 615'e Yükseldi - Son Dakika

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