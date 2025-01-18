Gazze'de Saldırılar: 24 Saatte 88 Ölü - Son Dakika
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Gazze'de Saldırılar: 24 Saatte 88 Ölü

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda toplam ölü sayısı 46 bin 899'a ulaştı.

18.01.2025 13:41
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 88 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 46 bin 899'a yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını 470 gündür sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin bölgede son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 23 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 83 Filistinlinin ise yaralandığı bildirildi. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 46 bin 899'a, yaralı sayısının da 110 bin 725'e yükseldiği aktarıldı.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının yarın Türkiye saati ile 09.30'da yürürlüğe girmesi bekleniyor. - GAZZE

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazze'de Saldırılar: 24 Saatte 88 Ölü - Son Dakika

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