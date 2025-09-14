Gazze'de Stadyum'a Saldırı, 4 Ölü

İsrail'in Gazze şehrindeki El-Rimal Mahallesi'nde bulunan Filistin Stadyumu'nda çadırlara sığınan Filistinlilere yönelik saldırısında en az 4 kişinin öldüğü açıklandı.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu gece Gazze şehrindeki El-Rimal Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda daha önce zorla yerinden ettiği Filistinlilerin sığındığı Filistin Stadyumu'ndaki bir çadırı hedef aldı. Gazze Şehri hastanelerindeki kaynaklar, saldırıda en az 4 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişinin yaralandığını aktardı. Saldırıda yaralanan kişiler El-Şifa Hastanesi'ne kaldırılırken, saldırıların neden olduğu panik anları ve yaralılara yapılan müdahalelerin görüntüleri ise kameralara yansıdı.

Başka bir sivil grup daha hedef alındı

Filistinli kaynaklar ayrıca İsrail'e ait bir savaş uçağının El-Teylendi Kavşağı yakınlarında bir araya gelen bir sivil grubu hedef aldığını ve saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Olay yerine sevk edilen ambulanslar, yaralıları El-Şifa Hastanesi'ne nakletti.

Gazze'de can kaybı 64 bin 803'e ulaştı

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 64 bin 803'e, yaralı sayısının ise 164 bin 264'e yükseldiği duyurulmuştu. - GAZZE