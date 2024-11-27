Gazze\'deki Saldırılarda Can Kaybı 44 Bini Aştı

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ABD füzeleriyle bir kez daha vurulan Rusya\'dan dünyayı korkutan açıklama

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç\'ı örnek gösterip "Karabiber gibi yanarsın" dediler

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 418 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 33 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 134 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

44 BİNİ GEÇTİ

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılarda toplam can kaybının 44 bin 282'ye, yaralı sayısının ise 104 bin 880'e yükseldiği bildirildi.