Gazze Şeridi'nde İsrail bombardımanı altındaki çocuklar cilt hastalıklarıyla mücadele ediyor - Son Dakika
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Gazze Şeridi'nde İsrail bombardımanı altındaki çocuklar cilt hastalıklarıyla mücadele ediyor

İsrail'in bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde temiz su sıkıntısı ve hijyen sorunları nedeniyle yaşamlarını sürdürmeye çalışan Filistinli çocuklar arasında cilt hastalıkları yayılıyor. İsrail saldırıları ve çöken kanalizasyon sistemi nedeniyle hijyen sorunları yaşanan bölgede, çocuklar tedavi edilmeyen deri hastalıklarıyla mücadele ediyor.

12.08.2024 15:55
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İsrail'in bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde cilt hastalıkları temiz su sıkıntısı ve hijyen sorunlarının ortasında yaşamlarını sürdürmeye çalışan Filistinli çocuklar arasında yayılıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları aralıksız devam ederken, bölgede temiz su ve hijyen sıkıntısı yaşamsal tehlike oluşturuyor. İsrail güçlerinin yoğun saldırıları nedeniyle çöken kanalizasyon sistemi ve sokaklarda biriken tonlarca çöp bölgede ciddi hijyen sorunlarına neden olurken, evlerini terk ederek kalabalık kamplarda yaşayan Filistinliler korkunç şartlarda hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Bombalar altında büyüyen Filistinli çocuklar ise hijyen sorunlarının ortasında cilt hastalıkları ile mücadele ediyor.

Özellikle çocuklar arasında yayılan hastalık hakkında konuşan bölgenin kuzeyindeki Kamal Adwan Hastanesi Sözcüsü Wissam Al Sakani, "Temizlik malzemelerinin çok az ve pahalı olması, işgalin bunların Gazze Şeridi'ne girişini engellemesiyle çocukların bağışıklığını güçlendiren sebze, meyve ve etin bulunmaması hastalıkların yayılmasına neden oluyor" dedi. Hastaneye gelen yüzlerce çocuk ve kadının vitiligo, uyuz ve diğer cilt hastalıklarıyla mücadele ettiğini belirten Al Sakani, deri hastalıklarını tedavi eden ilaçların acilen getirilmemesi durumunda Gazze halkının bir sağlık felaketiyle karşı karşıya kalacağını vurguladı. Al Sakani, İsrail saldırıları nedeniyle hastanede yalnıza bir dermatoloğun kaldığını söyledi.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan açıklamada da, Gazze Şeridi'ndeki çocukların cilt hastalıkları, sağlıksız bir ortam ve bitmek bilmeyen düşmanlıkların ortasında zor şartlarla karşı karşıya olduğu belirtildi. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gazze Şeridi'nde İsrail bombardımanı altındaki çocuklar cilt hastalıklarıyla mücadele ediyor - Son Dakika

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