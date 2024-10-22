Gebze'de Doğal Gaz Patlaması - Son Dakika
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Gebze'de Doğal Gaz Patlaması

Gebze'de doğal gaz nedeniyle patlama yaşandı, 8 yaralı hastaneye kaldırıldı, PALGAZ eleştirildi.

22.10.2024 14:32
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde patlamanın yaşandığı 5 katlı binada ikamet eden vatandaş, yaşanan korku dolu anları anlatarak, "Ev, deprem olur gibi sarsıldı. Daha sonra binadan yaralıları, bir kadını ve çocukları çıkardık. Patlamanın sorumlusu PALGAZ. Biz ekipleri çağırmıştık, çalışma yapmışlardı. 'Hattın içinde biraz gaz var, camları açık bırakın, ev havalandıktan sonra sorun olmayacaktır' dediler ve patlama oldu" dedi.

Mevlana Mahallesi 866. Sokak'taki 5 katlı binanın 3'üncü katında, ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı bir patlama yaşandı. Patlama sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye, AFAD ve polis yönlendirildi. Aralarında çocukların da bulunduğu 8 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere sevk edildi.

Patlamanın meydana geldiği bina başta olmak üzere 3 bina zarar gördü. Patlamanın etkisiyle binadan kopan parçalar park halindeki 6 otomobilde de hasara yol açtı.

18 Ekim Cuma günü akşam saatlerinde Gebze'deki birçok noktadan gaz kaçağı ve kokusu olduğu yönünde ihbarlar yapılmış, adreslere ekipler sevk edilmişti. Vatandaşlar PALMET Enerji'ye ait PALGAZ şirketine büyük tepki gösterdi.

"Patlamanın sorumlusu PALGAZ"

Patlamanın yaşandığı binada ikamet eden Soner Daşdemir, "Ben evin içinde patlamayı yaşadım. Ev, deprem olur gibi sarıldı. Daha sonra binadan yaralıları, bir kadını ve çocukları çıkardık. Sonrasında ekipler geldi. Patlamanın sorumlusu PALGAZ. Biz ekipleri çağırmıştık, çalışma yapmışlardı. 'Hattın içinde biraz gaz var, camları açık bırakın, ev havalandıktan sonra sorun olmayacaktır' dediler ve patlama oldu. Caddede de çalışmalarını yaptılar, bina girişindeki doğalgaz hattında da çalışmalar yapmışlardı. 'Hat içinde biraz gaz olabilir. Gaz kendiliğinden çıkabilir, havalandırın' dediler. Bu kadar. Başka da bir şey olmadı" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gebze'de Doğal Gaz Patlaması - Son Dakika

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