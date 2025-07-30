Gelecek Partisi İl Başkanı Yaşar Beyazgül, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı. Beyazgül işlemleri için emniyete götürüldü. Yaşar Beyazgül'ün işlemleri sonrası adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Gelecek Partisi Teşkilat Başkanı Ömer Ünal, gözaltına alınan Beyazgül'ün görevden alındığını açıkladı. Ünal, "İzmir İl Başkanı Yaşar Beyazgül görevden el çektirilmiş olup Menderes İlçe Başkanımız Eyüp Akbaş vekâleten İzmir İl Başkanı olarak görevlendirilmiştir" dedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?