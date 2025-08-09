Genç Hastanede Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Genç Hastanede Hayatını Kaybetti

Genç Hastanede Hayatını Kaybetti
09.08.2025 11:47
Bünyamin Balcı, hastanedeki ihmal nedeniyle yaşamını yitirdi; aile adalet arıyor.

Bursa'dan Balıkesir'e çalışmak için giden 18 yaşındaki Bünyamin Balcı, sabah saatlerinde kendini kötü hissedince yürüyerek gittiği hastanede 2 saat içinde hayatını kaybetti. Ailesi, hastanede "müdahalede geç kalındığını" ve "yanlış ilaç uygulandığını" öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Olayın üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen adalet arayışı sürerken, hastanenin el değiştirmesiyle sorumlulara ulaşılamayacağı endişesi büyüyor. Ailenin tek isteği adaletin yerini bulması için Sağlık Bakanlığı'ndan çıkacak soruşturma izni.

Yürüyerek girdi, tabutu çıktı

Bursa'nın Kestel ilçesinde yaşayan Bünyamin Balcı, çalışmak üzere gittiği Balıkesir'de 18 Ağustos 2023 sabahı kendini kötü hissedince saat 09.45 sıralarında yürüyerek Balıkesir Özel Sevgi Hastanesi'ne başvurdu. Yanında bulunan iş arkadaşı, Balcı'nın uzun süre bekletildiğini, müşahede odasında ilaç uygulandığını, ardından film çekimine götürülürken baygınlık geçirdiğini ve kalbinin durduğunu söyledi. Saat 11.30'da genç için ölüm belgesi düzenlendi. Hastane yetkilileri Balcı'nın hastaneye baygın geldiğini iddia etse de ortaya çıkan güvenlik kameraları görüntüleri iddiaları yalanladı.

Adli Tıp: "Alerjik reaksiyon olabilir"

Olayın ardından aile, 22 Eylül 2023'te hem Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'na hem de Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurdu. İl Sağlık Müdürlüğü, "ihmal bulunmadığı" gerekçesiyle dosyayı kapattı. Ancak 17 Şubat 2025 tarihli Adli Tıp İhtisas Kurulu raporunda, ölümün "kas içine uygulanan ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçlara bağlı alerjik reaksiyon (anaflaksi)" sonucu meydana gelmiş olabileceği değerlendirildi.

2 yıl geçti, hastane el değiştirdi

Rapordan sonra savcılık, 13 Mart 2025'te dosyayı Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu'na gönderdi. Ancak halen soruşturma izni çıkmadı. Bu süreçte hastane el değiştirirken, sorumlu olduğu iddia edilen birçok personelin görevden ayrıldığı öğrenildi.

Aile endişeli: "Sorumlular tespit edilemeyecek"

Acılı baba Serkan Balcı, "Oğlumuzun ölümünde ihmal ve kusur varsa sorumluların tespit edilmesini ve cezalandırılmasını istiyoruz. Hastanenin el değiştirmesiyle bu kişilere ulaşılamayacağından korkuyoruz. Her geçen gün acımız taze kalıyor" diyerek yetkililere çağrıda bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

