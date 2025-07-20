Sakarya'nın Geyve ile Pamukova ilçeleri arasında kalan ormanlık alanda saat 17.15 sıralarında yangın çıktı.
Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri kısa sürede olay yerine yönlendirildi. Geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine, Geyve ilçesine bağlı Taşoluk Mahallesi'nde tahliye kararı alındı.
Alevler, tahliye edilen Taşoluk Mahallesi'ne sıçradı. Mahallede bulunan evler alev topuna döndü.
Mahalleyi etkisi altına alan yangını söndürebilmek için Can Arama Kurtarma (CAK) ekipleri de seferber oldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Geyve'de Orman Yangını Mahalleye Sıçradı - Son Dakika
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