Geyve\'de Orman Yangını Mahalleye Sıçradı

Sakarya'nın Geyve ile Pamukova ilçeleri arasında kalan ormanlık alanda saat 17.15 sıralarında yangın çıktı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri kısa sürede olay yerine yönlendirildi. Geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

BİR MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine, Geyve ilçesine bağlı Taşoluk Mahallesi'nde tahliye kararı alındı.

EVLER ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Alevler, tahliye edilen Taşoluk Mahallesi'ne sıçradı. Mahallede bulunan evler alev topuna döndü.

CAK EKİPLERİ DE SEFERBER OLDU

Mahalleyi etkisi altına alan yangını söndürebilmek için Can Arama Kurtarma (CAK) ekipleri de seferber oldu.