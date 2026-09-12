Girne’de batan geminin yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Girne’de batan geminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos’ta batan "Filo Jet" yolcu gemisine ilişkin yeni görüntülerde, geminin sol kızağında meydana gelen kırığın yakından çekilmiş görüntülerine ulaşıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında meydana gelen Filo Jet faciasına ilişkin soruşturma sürerken, batığa ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Geminin sol kızağında meydana gelen kırığın, batışı sırasında çekilen yakın plan görüntülerine ulaşıldı.

KIRIĞIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Girne Kaza Mahkemesi'ne yansıyan soruşturma bulgularında geminin teknik durumu, sefere elverişliliği, su alma ve batış süreci ile denetim ve sertifika kayıtlarının araştırıldığı açıklanırken, yeni görüntülerde görülen kırığın geminin su almasıyla bağlantılı olup olmadığı da teknik incelemeler sonucunda netlik kazanacak. Kırığın kazadan önce mi, batış sırasında mı yoksa deniz tabanına çarpma sonucu mu oluştuğu teknik incelemelerle belirlenecek.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Faciayla ilgili soruşturmada 9 zanlı tutuklu bulunurken, 295 kişinin ifadesi alındı. Polis ayrıca, yaklaşık 554 metre derinlikte bulunan geminin kara kutusunun henüz bulunamadığını mahkemeye bildirmişti. Kazada 14 kişi hayatını kaybederken, kayıp 14 kişiye yönelik arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Denizcilik, 3. Sayfa, Güncel, Kıbrıs, Girne, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Girne’de batan geminin yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 yaşındaki Fatmanur’a çarpan sürücü onu ölüme terk etti 20 yaşındaki Fatmanur’a çarpan sürücü onu ölüme terk etti
Çocuk yapana 70 bin dolar Singapur nüfus krizine karşı kesenin ağzını açtı Çocuk yapana 70 bin dolar! Singapur nüfus krizine karşı kesenin ağzını açtı
AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı istifa etti AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı istifa etti
Erdoğan “Kapımız açık” demişti Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını verdi Erdoğan “Kapımız açık” demişti! Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını verdi
ABD’de müslüman senatör hakkında “kardeşiyle evlilik” iddiasıyla soruşturma başlatıldı ABD'de müslüman senatör hakkında “kardeşiyle evlilik” iddiasıyla soruşturma başlatıldı
Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı
Ortalığı birbirine kattı Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı Ortalığı birbirine kattı! Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı
Pazartesi alarmı Okulların açılış saati değişti Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti
İsmail Kartal’ı kararından döndüren isim belli oldu Görüşmede duygusal anlar İsmail Kartal'ı kararından döndüren isim belli oldu! Görüşmede duygusal anlar

22:21
Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga 7 ilde eş zamanlı operasyon
Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga! 7 ilde eş zamanlı operasyon
21:12
Polislere hakaret eden fenomen Semih Varol gözaltına alındı
Polislere hakaret eden fenomen Semih Varol gözaltına alındı
20:12
Bülent Arınç’a Melih Gökçek’ten sert yanıt: Herkes, kimin kimlerle yan yana geldiğini iyi görsün
Bülent Arınç'a Melih Gökçek'ten sert yanıt: Herkes, kimin kimlerle yan yana geldiğini iyi görsün
19:05
Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına kınama
Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına kınama
18:55
Domuz sürüsü mahalleye indi, vatandaşlar tedirgin oldu
Domuz sürüsü mahalleye indi, vatandaşlar tedirgin oldu
18:32
Litvanya’da cami önünde cuma namazı sırasında “domuz başı“ provokasyonu
Litvanya'da cami önünde cuma namazı sırasında "domuz başı" provokasyonu
18:27
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz, İstanbul’da polise teslim oldu
Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz, İstanbul'da polise teslim oldu
17:57
Bastonla görüntülenen Cem Yılmaz’ın koleksiyonu
Bastonla görüntülenen Cem Yılmaz'ın koleksiyonu
17:49
Irak’ta PKK bağlantılı gruplar silahlarını devlete teslim edecek
Irak’ta PKK bağlantılı gruplar silahlarını devlete teslim edecek
17:28
Bülent Arınç’ın radarında yine Melih Gökçek var: Utanarak izledim
Bülent Arınç'ın radarında yine Melih Gökçek var: Utanarak izledim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 00:52:11. #.0.3#
SON DAKİKA: Girne’de batan geminin yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement