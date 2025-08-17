Gözaltına alınan avukat Cem Duman gizemli kazayla gündemde - Son Dakika
Gözaltına alınan avukat Cem Duman gizemli kazayla gündemde

17.08.2025 10:51  Güncelleme: 11:04
Son dönemde lüks yaşam tarzı ve altın varaklı çalışma odasıyla gündeme gelen avukat Cem Duman, elebaşılığını Selahattin Yılmaz'ın yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alındı. Duman'ın 2020'de cezaevinde bir tutukluyla görüşmeye giderken kaza yaparak hayatını kaybeden avukat Cemre Parmaksız davasında da gündemde olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında elebaşılığını Selahattin Yılmaz'ın yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik çalışma yürütüldü.

OPERASYONDA 13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda örgütün elebaşı Yılmaz'ın da aralarında olduğu 13 zanlı gözaltına alındı.

AVUKAT CEM DUMAN DA GÖZALTINDA

Gözaltına alınan şüpheliler arasında son günlerde lüks yaşam tarzı, altın varaklı çalışma odası ve sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelen avukat Cem Duman'ın da bulunduğu öğrenildi.

Avukat Cemre Parmaksız

CEMRE PARMAKSIZ DAVASINDA DA GÜNDEMDE

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre Cem Duman, aynı zamanda 2020'de cezaevinde bir tutukluyla görüşmeye giderken kaza yaparak hayatını kaybeden avukat Cemre Parmaksız davasında da gündemde. Cemre'nin ailesi olayı "iş kazası" olarak mahkemeye taşıdı. Ancak Duman, yanında çalışmasına rağmen sorumluluğu reddetti ve "iş kazası değildir" diyerek itiraz etti.

SON AYLIK MAAŞI DA ÖDENMEMİŞ

Dava dosyasındaki tanık ifadesine ve ailenin iddiasına göre, Cemre Parmaksız'ın son aylık maaşının da ödenmediği ortaya çıktı. Cemre, kazadan kısa bir süre önce bürodan ayrılmak istediğini arkadaşlarına anlatmıştı. Ancak Duman'ın talimatıyla 1986 model bir araçla cezaevine giderken yaşanan kazada hem Cemre hem de Duman'ın akrabası Enes Duman hayatını kaybetti.

Sürekli "adalet ve hukuk" vurgusu yapan birinin, böylesine ağır bir olay karşısında sorumluluğu reddetmesi, sözleriyle eylemleri arasındaki çelişkiyi gözler önüne serdi.

