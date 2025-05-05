Gülden Karaböcek şimdi de kızını susturdu: Konuşursan seni de silerim - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gülden Karaböcek şimdi de kızını susturdu: Konuşursan seni de silerim

Geniş Video İzle

Bir dönemin en güçlü sesleri olarak anılan Karaböcek kardeşlerin arasındaki sessiz savaş, yıllar sonra yeniden gündemde. Neşe Karaböcek'in kitabıyla açılan defter, kardeşi Gülden Karaböcek'in kızı Nur Düzgit'in açıklamalarıyla aralanacaktı. Ancak Gülden Karaböcek, ''Konuşursan seni de silerim'' diyerek kızı Düzgit'in yayına çıkmasını engelledi.

05.05.2025 12:32  Güncelleme: 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir zamanlar iki kız kardeş… Aynı evde büyüyen, aynı şarkılarla kendini bulan, aynı soy ismiyle sahneye çıkan iki kadın: Neşe ve Gülden Karaböcek. Müzik dünyasının altın çağında, sahnede farklı ama ailede etle tırnak gibi görünen iki isimdi onlar. Ama hayat, bazen en acı ihanetleri en yakınından yazar.

Gülden Karaböcek şimdi de kızını susturdu: Konuşursan seni de silerim

AİLEYİ PARAMPARÇA EDEN AŞK

Neşe Karaböcek, dönemin gözde yapımcılarından Atilla Alpsakarya ile evliydi. O evlilik, müzik sektörünün imrenerek baktığı bir birliktelikti. Ta ki evliliğin son virajında yaşanan sarsıcı gerçekle yüzleşene kadar. Neşe Karaböcek aldatıldığını öğrendi. Ama mesele bir aldatma değildi yalnızca… İhanetin adı, kendi öz kardeşiydi; Gülden Karaböcek. Ayrılığın üzerinden çok geçmeden, Gülden Karaböcek, ablasının eski eşi Atilla Alpsakarya ile nikâh masasına oturdu. Ablasının "kocası", artık onun kocasıydı. Bu evlilik kısa sürdü ama geride bir erkek çocuk bıraktı. Ve yıllar boyu konuşulmayan bir sır: Karaböcek Ailesi'ni paramparça eden aşkta saklı kaldı. Ama hikâye burada da bitmedi. Yıllar sonra Gülden Karaböcek, Nurtaç Yapım'ın sahibi Armağan Düzgit'le ikinci evliliğini yaptı.

Gülden Karaböcek şimdi de kızını susturdu: Konuşursan seni de silerim

O sıralarda Hürriyet gazetesinin güçlü kalemlerinden Kamil Başaran da Gülden Karaböcek'e âşıktı. Evlenmek istedi. Fakat bu aşk, sonu olmayan bir cümle gibi yarım kaldı. Çünkü Gülden Karaböcek Armağan Düzgit'e âşıktı. Basın gücüyle Gülden Karaböcek'i baskılayan ve her an takip eden Başaran'dan yolları ayırmanın tek yolu ise kaçmaktı. Gülden Karaböcek ikinci evliliğinde kaçırıldı. Dönemin en önemli müzik yapım şirketlerinden Nurtaç Yapım'ın sahibi Armağan Düzgit ve Gülden Karaböcek evlenmek için kaçtılar. Âşıkları kaçıranlar ise yabancı değil! Haberler.com'un değerli magazin yorumcusu Hakan Solaker ve magazinci Tayyar Işıksaçan aşıkları Bursa Mudanya'ya kaçırdı ve burada dört gün saklandılar. Başaran âşıkları Bursa'da aramaktan vazgeçip başka bir rotaya direksiyonu kırdığı an Solaker ve Işıksaçan'ın şahitliğinde nikah kıyıldı.

Gülden Karaböcek şimdi de kızını susturdu: Konuşursan seni de silerim

Bu olaylar konuşulmadı. Neşe Karaböcek sustu. Gülden Karaböcek hiç konuşmadı. Tam 51 yıl boyunca. Neşe Karaböcek bir kitap yayımladı. Otobiyografi değil, bir kalbin resmi gibiydi satırları. İlk kez itiraf etti: "O bir aşk değildi. Benim hayatımın çalınışıydı." Ve gözler Gülden Karaböcek'e çevrildi.

YAYINA ÇIKMASINI ENGELLEDİ

Onun yıllardır konuşmaması normaldi belki, Ama bu kez sesi kızı Nur Düzgit olacaktı. Nur Düzgit, annesinin sessizliğini kırmak istemedi. Ama onun yerine, olanları açıklamak, annesini savunmak, perde arkasındaki gerçeği paylaşmak istedi. Magazin Bahane programımıza çıkmayı kabul etti. Söz verdi. Yayına gelecekti. Ta ki... annesi haberi alana kadar. Düzgit'i arayan Karaböcek, "Gidersen… Konuşursan... Seni de silerim." O cümle, geçmişte saklanan acıların bugün halâ ne kadar diri olduğunu gösterdi. Gülden Karaböcek, kendi geçmişini anlatacak olan kızını bile susturdu.

Gülden Karaböcek şimdi de kızını susturdu: Konuşursan seni de silerim
Gülden Karaböcek şimdi de kızını susturdu: Konuşursan seni de silerim

Gülden Karaböcek, Neşe Karaböcek, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gülden Karaböcek şimdi de kızını susturdu: Konuşursan seni de silerim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tunç: Özel’e saldıran şahıs eski mevzuata göre tahliye edildi Bakan Tunç: Özel'e saldıran şahıs eski mevzuata göre tahliye edildi
Fenerbahçe ve Fomget arasında inanılmaz son Şampiyon belli oldu Fenerbahçe ve Fomget arasında inanılmaz son! Şampiyon belli oldu
Özgür Özel’e yumruk atan saldırganın katlettiği oğlunun mezarındaki sözler dikkat çekti Özgür Özel'e yumruk atan saldırganın katlettiği oğlunun mezarındaki sözler dikkat çekti
Sırrı Süreyya Önder’in annesi tabuta sarılıp ağıt yaktı Sırrı Süreyya Önder'in annesi tabuta sarılıp ağıt yaktı
Sırrı Süreyya Önder’e veda Son yolculuğuna uğurlandı Sırrı Süreyya Önder'e veda! Son yolculuğuna uğurlandı
Özel’e saldırı MHP lideri Bahçeli: Her anlamda düşündürücü ve ürperticidir Özel'e saldırı! MHP lideri Bahçeli: Her anlamda düşündürücü ve ürperticidir
Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti
Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor Eskişehirspor, profesyonel liglere geri dönüyor
Arda Güler’in attığı golde Mbappe’nin yüzü düştü Arda Güler'in attığı golde Mbappe'nin yüzü düştü
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Özgür Özel’e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez Dışişleri Bakanı Fidan'dan Özgür Özel'e yapılan saldırıya tepki: Kabul edilemez
İstanbul Boğazı’nda inanılmaz görüntüler Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı İstanbul Boğazı'nda inanılmaz görüntüler! Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 13:16:17. #7.12#
SON DAKİKA: Gülden Karaböcek şimdi de kızını susturdu: Konuşursan seni de silerim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.