Gümüşhane\'deki yangında bazı kısımları çöken binada yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

15.02.2026 22:50
Gümüşhane'nin Kale köyünde 3 katlı evde çıkan yangında ulaşılamayan 79 yaşındaki adamın cansız bedeni çöken tavanın altında bulundu.

Gümüşhane'nin Kale köyünde, 3 katlı bir evde çıkan yangında 79 yaşındaki Mustafa Eken'in cansız bedeni çöken tavanın altında bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

YANGINDA YAŞLI ADAMA ULAŞILAMADI

Edinilen bilgilere göre, Kale köyünde 3 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan 79 yaşındaki Mustafa Eken'e ulaşılamazken, 80 yaşındaki eşi Fevziye Eken çevredeki vatandaşlar tarafından dışarı çıkarıldı.

CANSIZ BEDENİ ÇÖKEN TAVANIN ALTINDA BULUNDU

Evde kısmi çökmeler meydana gelirken, itfaiye ve AFAD ekipleri soğutma çalışmalarının ardından yaşlı adam için içeride kontrollü şekilde arama çalışması yürüttü. Mustafa Eken'in cansız bedeni çöken tavanın altında bulundu.

Yangına müdahale etmeye çalışan Kale Köyü Muhtarı Şenol Yılmaz, "Evdeydim. Köy imamı aradı, evden dumanlar çıktığını söyledi. Evimle yanan bina arasında iki dakika yok. Hızlıca geldim. Eşi kapının önündeydi. İçeride olduğunu düşündüğümüz amcanın eşi dışarıdaydı. İçeri girmek istedi, birlikte baktık ancak yukarıdan alevler parlayınca kaçmamız gerektiğini söyledim ve çıktık. Ondan sonra durum bizim müdahale edemeyeceğimiz hale geldi" dedi.

Yangından önce bacada temizlik yapıldığını belirten Yılmaz, "Ben geldiğimde orta kat duruyordu, yaklaşık 10 dakika sonra tamamen çökmeye başladı. Ben gelmeden önce bir patlama olmuş, ben geldikten 10-15 dakika sonra da bir patlama oldu. Kapının önünde bile zor duruluyordu. 80 yaşındaki insanların içeriden çıkması çok zordu" ifadelerini kullandı.

Öte yandan hayatını kaybeden Mustafa Eken ile eşi Fevziye Eken'in çocuklarının olmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak: İHA

