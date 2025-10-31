Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik hakem skandalı iddiasına soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik hakem skandalı iddiasına soruşturma başlatıldı

Özgür Özel\'in 5.5 milyon TL\'lik hakem skandalı iddiasına soruşturma başlatıldı
31.10.2025 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Esenyurt mitinginde "İzmir'de Göztepe'ye haksız kırmızı kart veren hakemin maçında Kuzey Kıbrıs'tan biri 5,5 milyonluk kırmızı karta bahis oynamış" şeklinde iddialarda bulunması üzerine adı geçen olayı ve kişileri araştırmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in dün akşamki Esenyurt mitinginde "Göztepe maçında verilen haksız kırmızı karta Kuzey Kıbrıs'tan 5,5 milyon liralık bahis oynandı" sözleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen soruşturma başlattı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"CHP Genel BaşkanıÖzgür Özel'in Esenyurt mitinginde 'İzmir'de Göztepe'ye haksız kırmızı kart veren hakemin maçında Kuzey Kıbrıs'tan biri 5,5 milyonluk kırmızı karta bahis oynamış' şeklinde iddialarda bulunması üzerine adı geçen olayı ve yasa dışı bahis oynayan kişileri araştırmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk futbolundaki hakemlerin bahis oynadığı iddiası hakkında dün çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özel, "İzmir'de Göztepe'ye haksız kırmızı kart vermiş hakem, aynı gün Kuzey Kıbrıs'tan biri 5,5 milyonluk kırmızı karta bahis oynamış. Memlekette tuz kokmuş, ahlak bitmiş, yöneten adam bunları üstüne almıyor. Bunların üstüne gitmek yetmez. Bu millet, bu seçimde senin üzerini çizecek, bu pisliği bitirecek, tertemiz bir Türkiye'yi başlatacak" dedi.

Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel, Esenyurt, istanbul, Politika, 3-sayfa, İzmir, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik hakem skandalı iddiasına soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’a yeni metro hattı Bakan Uraloğlu seferlerin başlayacağı tarihi verdi İstanbul'a yeni metro hattı! Bakan Uraloğlu seferlerin başlayacağı tarihi verdi
Kayıp Rus yüzücünün annesi, oğlunu bulana 500 bin lira ödül verecek Kayıp Rus yüzücünün annesi, oğlunu bulana 500 bin lira ödül verecek
Kilisenin duvarları arasından çıktı, tarihçileri dahi şaşırttı Kilisenin duvarları arasından çıktı, tarihçileri dahi şaşırttı
Eşinin kabrini ziyarete giden şahıs, mezarda korkunç manzarayla karşılaştı Eşinin kabrini ziyarete giden şahıs, mezarda korkunç manzarayla karşılaştı
Erzurum’da okul çıkışı merdivenlerde izdiham: 23 öğrenci yaralandı Erzurum'da okul çıkışı merdivenlerde izdiham: 23 öğrenci yaralandı
Emine Erdoğan, Almanya Başbakanı eşini Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde ağırladı Emine Erdoğan, Almanya Başbakanı eşini Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ağırladı

15:08
PFDK, hakem Zorbay Küçük hakkında incelemenin devamına karar verdi
PFDK, hakem Zorbay Küçük hakkında incelemenin devamına karar verdi
15:04
PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı
PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı
14:23
Deniz Uğur Gülener ile Reha Muhtar davasında karar çıktı
Deniz Uğur Gülener ile Reha Muhtar davasında karar çıktı
14:14
Kartalkaya davasında karar çıktı İşte verilen cezalar
Kartalkaya davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
13:07
Lüks araçları gören Şara küplere bindi: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız
Lüks araçları gören Şara küplere bindi: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?
12:38
İETT otobüsünde bıçakla dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
İETT otobüsünde bıçakla dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2025 16:02:47. #.0.4#
SON DAKİKA: Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik hakem skandalı iddiasına soruşturma başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.