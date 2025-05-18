Hakkari'de Kaybolan Genç İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Hakkari'de Kaybolan Genç İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Hakkari\'de Kaybolan Genç İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 9 gün önce dereye düşerek kaybolan 16 yaşındaki İbrahim Necir Kom'u bulmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Jandarma ve AFAD ekiplerinin yanı sıra gönüllüler de destek veriyor.

18.05.2025 10:41
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 9 gün önce Avaşin Deresi'ne düşerek kaybolan 16 yaşındaki İbrahim Necir Kom'u arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Geçtiğimiz cumartesi günü öğle saatlerinde akıntıya kapılan gencin bulunması için Jandarma Özel Asayiş Komando (JÖAK), AFAD, JAK, Dalgıç Polis Ekibi, UMKE, Yüksekova İlçe Özel İdaresi, Kızılay ve Yüksekova Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor. Ankara'dan gelen 18 kişilik JÖAK ekibi de zorlu arama operasyonuna destek veriyor.

İHA'ya konuşan AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, "İbrahim kardeşimizin suya kapılmasının ardından arama çalışmaları sürüyor. Dere hem çok hırçın hem de su seviyesi oldukça yüksek. AFAD, JAK ve Ankara'dan gelen özel ekipler sualtı taraması yapıyor. Ayrıca çevre köylerden gönüllüler de destek veriyor. Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanımız süreci yakından takip ediyor. Dün valimiz de ekibiyle buradaydı. Devletimiz tüm imkanlarını seferber etti. Allah'tan ümidimizi kesmeden çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

Hakkari'nin zorlu coğrafyasına dikkat çeken Kaya, vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Burası deniz değil, ayağın kaydığı anda su affetmiyor. Bölgede benzer pek çok üzücü olay yaşandı. Piknik yapalım, doğayla iç içe olalım ama tedbiri elden bırakmayalım. Aileyi ve annesini ziyaret ettik. Bu zor günlerde yanlarındayız" ifadelerini kullandı.

Ekipler, İbrahim'e ulaşmak için zamanla yarışırken, bölge halkı da bu zorlu süreçte aileye destek oluyor. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yüksekova, Jandarma, hakkari, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hakkari'de Kaybolan Genç İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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