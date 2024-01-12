Halat zincirler altına gizlenmiş 392 bin sterlin yakalandı

EDİRNE - Edirne'de bulunan Kapıkule sınır kapısının karşı kısmında Bulgaristan'a ait Kapitan Andrevo polis karakolunun gümrük memurları tarafından 15 milyon Türk lirası değerinde 394 bin 320 tutarında beyan edilmemiş sterlin para yakalandı.

Almanya'dan Avusturya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giden Türk plakalı tır kontrol noktasına geldi. Türk vatandaşının kullandığı araçta yapılan detaylı gümrük incelemesinde tırın dolaplarında İngiliz sterlini banknotları bulundu.

Zincirleri gizlemek için kullanmış

Banknotların bir kısmı kauçuk bir iç tabanın altına, diğer kısmı ise kilolarca bulunan demir zincirlerin altına gizlenmişti. Toplam 394 bin 320 İngiliz Sterlini beyan edilmediği tespit edildi. Yakalanan paralarla ilgili olarak Haskovo-Bölge Dairesi tarafından Svilengrad Bölge Savcılığı'nın denetimi altında soruşturmacı bir gümrük müfettişi tarafından bir ön duruşma başlatıldı.