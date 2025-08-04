Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan halk plajında vatandaşlardan izinsiz şekilde şezlong ve şemsiye ücreti talep ettiği tespit edilen işletmeye Mudanya Belediyesi zabıta ekipleri müdahale etti.
Denetim sırasında şezlonglardan para toplayan kişiler ile zabıta arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin cep telefonu kamerasına da yansıyan görüntülerde, tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar yer aldı. Polis ekiplerinin araya girmesiyle kavga sonlandırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Halk plajında şezlong kavgası: Zabıta ile para toplayanlar arasında arbede - Son Dakika
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