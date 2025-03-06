Balkondan düşen hamile kadının ölümünde kan donduran detaylar: Şüpheli dolaba saklanmış

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Ankara Caddesi'nde iddiaya göre; gece saatlerinde 28 hafta hamile olan yabancı uyruklu Aedah Habeeb Abed Abed (20) isimli kadın, çamaşır astığı esnada dengesini kaybederek 3'üncü kattan düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hamile kadın, ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Abed ve karnındaki 28 haftalık bebek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA

Öte yandan, yaşanan olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hayatını kaybeden kadının Irak uyruklu kocası A.K.A.K. (30) ile o esnada evde bulunan S.N.H. (23) isimli kadın ve A.H.A.'yı gözaltına aldı.

KAN DONDURAN DETAYLARI KOMŞUSU ANLATTI

Binanın altında dükkanı bulunan Ömer Sağır, olaya ilişkin kan donduran detayları anlattı. Sağır, olayın yaşandığı evde daha önceki günlerde de tartışma ve kavgaların olduğunu belirtti.

"KADIN BİNANIN GİRİŞ KAPISINA TAŞINMIŞ"

Sağır, "Balkondan binanın arka kısmına düşmüş, düştüğü yerden binanın giriş kapısına taşınmış kadın. Çığlıkları duyup iş yerimden çıkıp buraya geldiğimde, kadını adamın kucağında gördüm ve öldü diye düşündüm. Daha sonrasında ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. 3'üncü kattan düştü, yerdeki battaniyenin onunla beraber düştüğü veya sonrasında atıldığı söyleniliyor." dedi.

"OLAYDAN 1 SAAT ÖNCE EVDE BÜYÜK BİR KAVGA YAŞANMIŞ"

Olaydan önce evden kavga seslerinin geldiğini belirten Sağır, "Olaydan 1 saat önce evin içerisinde büyük bir kavga yaşanmış. Bardaklar, tabaklar kırılıyor ve bağırış sesleri geliyordu. Çocuğum beni arayarak, 'Üst kattaki evde çok büyük bir kavga oluyor' dedi. Ben de ona 'Siz karışmayın' dedim. Yaklaşık 15 dakika sonra çocuğum tekrar aradı ve binadan birinin düştüğünü söyledi. Olay yeri inceleme ekipleri geniş çaplı inceleme yaptı evde ve çevrede." diye konuştu.

"BİR ŞAHIS DOLAPTA SAKLANIRKEN BULUNDU"

Çamaşır asarken kaza ile düştü denilen kadının cinayete kurban gittiği ihtimalinin değerlendirildiğini aktaran Sağır, "Yüzünde, gözünün etrafında morluk vardı bunun ben düşme ile alakalı olmadığını düşünüyorum. Kadın yaşıyordu biz ambulansa bindirirken. Hamile olduğunu ve olayda cinayet şüphesi bulunduğunu biz sonradan öğrendik. Daha öncesinde 'Çamaşır asarken düştü' denildi. Daha sonrasında cinayet şüphesine daha da fazla inandık çünkü; bir şahıs evin içerisinde dolapta saklanırken bulundu. Görgü tanıkları bir kişinin kaçtığını ifade ettiler ancak polis ekipleri olayın yaşandığı evin içerisinde dolapta şahsı saklanırken bulmuş. Ben bir buçuk senedir burada oturuyorum. Muhtemelen benden önce taşındılar ve daha öncesinde de o evden kavga sesleri geliyordu. Ama aile içinde kavga olabilir diye düşünüyorduk. Ara sıra kavga sesleri oluyordu" diye konuştu. Öte yandan, cinayet şüphesi üzerinde durulan olaya ilişkin şahısların sorguları emniyette devam ediyor.