Öz kızına bile acımadı! Konteyner kenti palayla bastı - Son Dakika
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Öz kızına bile acımadı! Konteyner kenti palayla bastı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde 60 yaşındaki M.Y., ayrılma aşamasında olduğu imam nikahlı eşinin sığındığı konteyner kente giderek dehşet saçtı. Alkollü olduğu belirlenen M.Y., eşini, öz kızını, üvey kızını ve bacanağını palayla yaraladı. Polis ekipleri, 4 suç kaydı bulunan şüpheliyi suç aletiyle birlikte kısa sürede yakaladı. Yaralanan 4 kişinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Hatay'da ayrılma aşamasında olduğu imam nikahlı eşinin sığındığı konteyner kenti basan 60 yaşındaki adam; eşini, kızını, üvey kızını ve bacanağını palayla yaraladı. Alkollü olduğu öğrenilen şahıs, polis ekiplerince kısa sürede suç aletiyle birlikte yakalandı.

Öz kızına bile acımadı! Konteyner kenti palayla bastı

PALALI SALDIRGAN YAKALANDI

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Antakya ilçe si Güzelburç Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte yaşandı. 60 yaşındaki M.Y. isimli şahıs, alkollü olarak geldiği konteyner kentte yaşadığı tartışma sonrası imam nikahlı eşi E.Ş.'ye saldırdı. Çevredekilerin müdahalesine sinirlenen şahıs, öz kızı G.Y., üvey kızı D.I. ve bacanağı B.Ş. isimli şahısları da yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler, 4 suç kaydı bulunan ve alkollü olduğu tespit edilen kocayı yakaladı. Suç aletiyle birlikte yakalanan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan başından yaralanan imam nikahlı eşinin, bacanağının ve kızlarının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildiği.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Öz kızına bile acımadı! Konteyner kenti palayla bastı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Antakya, Şiddet, Polis, Hatay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Öz kızına bile acımadı! Konteyner kenti palayla bastı - Son Dakika

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