Hatay'da 16 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
HATAY - Hatay'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda 12 şahıs tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında; Dörtyol ve Reyhanlı ilçelerinde 15 şüphelinin 16 ayrı adresine 14 Ağustos tarihinde eşzamanlı düzenlenen operasyonda; 12 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Yapılan aramalarda; 725 adet captagon,27,63 gr metamfetamin, 25,23 gr esrar, 10 adet sentetik ecza, 6 kilo 33 gr Sentetik Kannabinoid, 1 şişe aseton, Sıvı halde, uç yapımında kullanılan A-M ham maddesi, Uç yapımında kullanılan araç ve gereçler, 3 kök Kenevir, 3 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet mermi 4 bin 745 dolar, 360 Euro ve 12 bin TL ele geçirildi. Ayrıca operasyon kapsamında yapılan 29 ara yakalamada ise toplamda; 208 adet captagon, 44,6 gram Sentetik Kannabinoid ve 33,60 gram metamfetamin ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak 35 şahıs hakkında TCK 191. Madde kapsamında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Hatay'da 16 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?