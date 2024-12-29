Hatay'da Hırsızlık İddiası Yalan Çıktı - Son Dakika
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Hatay'da Hırsızlık İddiası Yalan Çıktı

Hatay\'da Hırsızlık İddiası Yalan Çıktı

Depremzede kadın, hırsızlık için yaptığı yalan beyanda kumar borçlu oğlunu savundu.

29.12.2024 21:11
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Hatay'da evine giren 2 kişinin başına silah dayayarak bileziklerini çaldığını ileri süren depremzede kadının bilezikleri kumar oynadığı için borçlanan oğluna verdiği ortaya çıktı.

Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi Göktürk Sokak'ta bulunan müstakil evde yaşayan H. ve A.K. çifti, evlerine hırsız girdiğini ve 2 adet bileziğin çalındığını iddia etmişti. A.K., eşi balkonda olduğu esnada eve giren 2 şahsın kafasına silah dayayarak 2 adet bileziği çalarak kaçtığını söylemişti. Olay yerine polis ekipleri intikal etmiş ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Yaşlı kadın, verdiği röportajda gözyaşlarına boğularak, hırsızların ev hayaliyle biriktirdikleri parayı çaldığını söylemişti. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından kendisiyle yaptığı görüşmeler neticesinde A.K., bilezikleri 2 ay önce kumar oynayan ve borçlanarak bunalıma giren oğluna verdiğini kabul etti.

Konuyla ilgili Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliğince 28.12.2024 günü saat 11.45 sıralarında Sarımazı Mahallesi Göktürk Sokak'ta konutta silahlı yağma konusu ile alakalı yapılan çalışmalarda A.K isimli bayan ile yapılan görüşmede, öz oğlu M.K'nın bunalımda olduğunu, kumar oynadığı için paraya ihtiyacı olduğunu, yaklaşık 2 ay önce oğluna bileziklerini verdiğini, oğluna para vermek için yalan beyanda bulunduğunu, silahlı yağma olayının gerçekleşmediğini beyan etmiştir" ifadelerine yer verildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da Hırsızlık İddiası Yalan Çıktı - Son Dakika

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