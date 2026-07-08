Hatay'da Kadına Şiddet Anları Kamerada - Son Dakika
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Hatay'da Kadına Şiddet Anları Kamerada

08.07.2026 10:02
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Hatay'da bir adam, çocuklarının önünde eşini bıçakla döverken görüntülendi. Olay büyük tepki çekti.

Kırıkhan ilçesinde deprem felaketinin ardından yaşamlarını konteyner kentte sürdüren üç çocuklu aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede korkunç bir şiddet eylemine dönüştü.

KARISINA ÇOCUKLARINI GÖZÜ ÖNÜNDE DEHŞETİ YAŞATTI

Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte yaşayan çift arasında tartışma yaşandı. Bir süre sonra koca, çocuklarının gözü önünde elindeki bıçakla karısını yere yatırarak dövdü. 

ÇEVREDEKİLERE DE ALDIRIŞ ETMEDİ

Çevrede bulunan vatandaşlar durumu fark ederek yaşananlara tepki gösterdiler. Şahsın elindeki bıçakla kadını yere yatırarak evlatlarının gözü önünde öldüresiye dövdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler izleyenleri korkuturken, 3 evladı olan çift arasında geçmişte de kavga yaşandığı öğrenildi. 

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Cep Telefonu, Kırıkhan, 3. Sayfa, Güvenlik, Şiddet, Hatay, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da Kadına Şiddet Anları Kamerada - Son Dakika

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