Hatay\'da Kavga: 4 Şahıs Tutuklandı

Hatay'da inşaat işçileri ile vatandaşlar arasında çıkan kavgaya karışan 4 şahıs mahkemece tutuklandı.

Samandağ ilçesi Hz. Hızır Parkı sahil alanında 8 Ağustos tarihinde özel firmaya bağlı inşaat işçileri ile vatandaşlar arasında yaşanan olayda 1 şahıs yaralanmıştı. S.Ş.'nin yaralanması ve devamındaki olaylarla ilgili olarak Kasten Öldürmeye Teşebbüs-Kasten Yaralama-Tehdit-Hakaret suçundan Hatay Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 5 şahıs yakalanarak göz altına alındı. Adli makamlara sevk edilen 5 şahıstan Y.G. serbest bırakılırken, diğer şahıslar M.E., K.Ö., H.S. ile M.Ç. tutuklanarak cezaevine teslim edildiler. - HATAY